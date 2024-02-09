Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat'tan itibaren başlayacağını duyurdu. Programdan evliliğe ilk adımı atacak olanlar yararlanabilecek. Başvurular, Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuruları onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

09.02.2024 12:49  Güncelleme: 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Yeni evleneceklere kredi" olarak bilinen Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat'tan itibaren başlayacağını duyurdu. Göktaş, önce deprem bölgesinde uygulanacak projenin ayrıntılarını duyurarak "Toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak." dedi.

AİLE VE GENÇLİK FONU'NDAN KİMLER YARARLANACAK?

Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu dolayısıyla bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Aile ve Gençlik Fonu hakkında konuşan Bakan Göktaş, programdan evliliğe ilk adımı atacak olanların yararlanacağını duyurdu. Göktaş,evlenecek çiftlerin, programa başvurması için Bakanlığın evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmalarının ardından evlenmeleri ve yine evlilik sonrası sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı kabul etmeleri gerektiğini bildirdi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Göktaş, başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret ederek "Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili bilgi veren Göktaş, "Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz." dedi.

Başvuru için gerekli diğer şartların yakın zamanda açıklanacağını belirten Göktaş, "Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız." dedi.

Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat\'ta başlıyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selim Kayisi: Bu söz verilmiş olduğundaki 150 bin tl ile şimdiki 150 bin tl arasında dağlar kadar fark var. Enflasyon 150 bin tl ye de vurdu. 19 4 Yanıtla
  • özkan milezoğlu: 150 BİN TLYE KOLTUK TAKIMI TV VE YORGAN ALIN KOLTUKTA UYUYUN YETER DEMEK İSTİYORLAR SANIRIM ULAN BİR YENİ EV DÖŞEMESİ NERDEN BAKSAN 400-500 BİN OLDU 7 5 Yanıtla
  • Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti
    18:50 Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım
    18:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.

  • Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi
    18:41 Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi

    İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.

  • Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi
    17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi

    İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

  • Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar
    17:44 Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

    Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı
    17:13 AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.

  • Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
    17:12 Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

  • Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
    16:51 Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

    Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Genç, Yaşam, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 20:03:24. #1.13#
SON DAKİKA: Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement