Evlenecek gençlere müjde! Aile ve Gençlik Fonu\'nun kapsamı genişletiliyor

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun genişletilmesine yönelik yakın zamanda yeni bir adım atacaklarını açıkladı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLENECEK GENÇLERE MÜJDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'te geldi. Siirt Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, Vali Kemal Kızılkaya ile görüşerek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 gencin başvurduğunu belirterek kapsamın genişletileceğinin müjdesini verdi.

"BUGÜNE KADAR 12 BİN GENCİMİZ BAŞVURDU"

Bakan Göktaş şunları söyledi: "Sizlerin de bildiği gibi aile ve gençlik projemizi kıymetli milletvekillerimizin destekleri ile hayata geçirdik ve yeni dönem uygulamasına başladık. Yeni dönemde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlarımızla açtık ve başvuruları almaya başladık. Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 gencimiz başvurdu. Şartları yerine getiren 4 bine yakın çiftimiz, krediden faydalandı ve faydalanmaya devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Diğer yandan bu fondan daha fazla genç çiftimizin yararlanabilmesi için de şartlarda bazı kolaylaştırmalar getirdik. Daha önce başvuru şartları arasında çiftlerimizin toplam gelirleri 2 asgari ücreti aşmaması şartı bulunuyordu. Şimdi de gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkarıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açıyoruz.

"FONUN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR"

Bunun yanı sıra Aile ve Gençlik Fonu'nun genişletilmesine yönelik yakın zamanda yeni bir adım atacağız. Bunu da yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Eylül ayı için toplam 5,6 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladığımızı buradan duyurmak istiyorum."