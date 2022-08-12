Bakan Yanık "Pandemi döneminde yaşlılarımızı yalnız bırakmadık" - Son Dakika
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Bakan Yanık "Pandemi döneminde yaşlılarımızı yalnız bırakmadık"

12.08.2022 14:20

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "YüzYüze 100 gün" sloganıyla başlattığı programlar çerçevesinde Beylikdüzü'nde Huzurevi Yaşlı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "YüzYüze 100 gün" sloganıyla başlattığı programlar çerçevesinde Beylikdüzü'nde Huzurevi Yaşlı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Yanık, "Pandemi döneminde yaşlılarımızı yalnız bırakmadık" ifadelerini kullandı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "YüzYüze 100 gün" sloganıyla başlattığı programlar çerçevesinde Beylikdüzü'nü ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlılar ile bir araya geldi. Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yanık, "AK Parti döneminde aralıksız kıymetli büyüklerimize yönelik hizmetlerimizi devam ettirdik, her yeni yılda biraz daha iyileştirerek şükürler olsun ilerletiyoruz" diyerek yaşlılara verdiği önemi vurguladı. Konuşmasının ardından huzurevinde yaşayan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Yanık, sonrasında ise yaşlılara hediye verip, yaptıkları resimleri inceledi.

"Büyüklerimize yönelik hizmetlerimizi her yeni yılda biraz daha iyileştirerek ilerletiyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Hem bakanlığımızın çalışmalarını yerinde görmek adına, hem varsa büyüklerimizin talepleri, bize iletecekleri, hepsinden de önemlisi hayır dualarını almak için onları ziyaret ettik. Bizim biliyorsunuz engelli ve yaşlı bakımı konusunda hem büyüklerimize hem de diğer desteklediğimiz kitlelere yönelik sosyal hizmet mantığımızın temelini, kişilerin öncelikle kendi sosyal ortamlarında hayatlarını idame ettirmeleri ve kurum bakımına ihtiyaç duyan büyüklerimizin de en güzel biçimde idame ettirmelerini sağlamak. Aktif yaşlanmayı sağlayacak şekilde, kaldıkları yerlerde hayatlarını idame ettirmeleri, ama aynı zamanda sosyal hayatlarını sürdürmelerini, sportif faaliyetlerini desteklemeyi ve hepsinden de önemlisi onların o hayat tecrübelerini kendisinden sonraki kuşaklara aktaracak, bizlere aktaracak ortamı onlara sağlamak. Bu anlamda bakanlık olarak AK Parti döneminde aralıksız kıymetli büyüklerimize yönelik hizmetlerimizi devam ettirdik, her yeni yılda biraz daha iyileştirerek şükürler olsun ilerletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sosyal hizmetler anlamında gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki dünya ile yarışır durumdayız"

Pandemi döneminde yaşlıları yalnız bırakmadıklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal hizmetler anlamında gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki dünya ile yarışır durumdayız. Yani dünyanın çok gelişmiş olduğunu gördüğümüz ülkelerdeki imkanlar, bizim yaşlılarımıza, engellilerimize, çocuklarımıza sağladığımız imkanlar ile yarışamayacak durumda. Bakın bir pandemi geçirdi dünya, hala daha etkileri devam ediyor. İki yıl boyunca dünyanın birçok yerinde insanlar pandemiden etkilendiler. Dünyada özellikle yaşı belli bir oranın üzerindeki insanların yüzde 35 ile 85 arasında ölüm oranları olduğunu gördük. Çok gelişmiş ülkelerde bile pandemi nedeniyle ciddi önlemler alınamaması nedeniyle yaşlı insanların yüksek orandaki ölümleri ile karşılaşıldı. Bizde ise bu oran çok düşük bir seviyedeydi. Bizdeki oranların çok çok daha az olmasını isterdik ama diğer ülkeler ile kıyasladığımızda oranlar gerçekten kıyas kabul etmeyecek noktada. Bizde bu oran yüzde 4,4. Pandemide Covid-19'a bağlı yaşlı ölüm oranı bu. Yüzde 81 nere, yüzde 4,4 nere. Bu anlamda yaşlılarımıza kurum bakımı, gerek evde bakım ile hayatlarını evde kendileri sürdürmek isteyen yaşlılarımıza YADES programımız ile desteklenmesi, aile fertleri varsa onların maddi olarak desteklenmesi yoluyla çözüm olarak uygulanabilecek her türlü çözümü hayata geçirdik" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Derya Yanık, İstanbul, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yanık 'Pandemi döneminde yaşlılarımızı yalnız bırakmadık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yanık "Pandemi döneminde yaşlılarımızı yalnız bırakmadık" - Son Dakika
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