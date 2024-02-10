Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Devlet koruması altındaki çocuklarımız her alanda eksiksiz hizmet alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devlet koruması altında yetişen çocuklarımız her alanda eksiksiz hizmetten faydalanıyor; karşılaştıkları zorlukları, devletimizin kendilerine sunduğu imkanlarla aşıyorlar." dedi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaptırılan İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışında konuşan Bakan Göktaş, 64'ü ihtisaslaşmış 180 çocuk evleri sitesi ve 1185 çocuk evinde, güven içerisinde çocuklara devlet koruması sağladıklarını söyledi.
Çocukların ve gençlerin ülkenin geleceği olduğuna dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:
" Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bu çocukların ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması bu anlamda çok önemli. Devlet koruması altında yetişen çocuklarımız her alanda eksiksiz hizmetten faydalanıyor; karşılaştıkları zorlukları, devletimizin kendilerine sunduğu imkanlarla aşıyorlar. Bu çocuklarımızın azim ve inançla çıktıkları hayat yolculuğunda birçok başarıya imza attığına birebir şahit olduk. Bunlar arasında başarılı bürokratlarımız, kıymetli kaymakamlarımız, devlet büyüklerimiz, sanatçılarımız, pek çok alanda akademisyenlerimiz var. Dünya çapında tanınan markalara imza atmış iş insanlarımız da çıkmakta. Bunlar gerçekten bizleri gururlandırıyor, sevindiriyor. Ünlü bir tekstil firmasının sahibi 184 mağazasıyla 44 ülkeye ihracat yapan bir iş adamımız olan Özcan Sümer, bunlardan sadece biri. Azmiyle milli takıma seçilmeyi başaran ve Türkiye şampiyonlukları elde eden milli sporcumuz Ayşe Taş da başarı hikayelerine güzel bir örnek."
Göktaş, 2023 YKS'ye giren 878 öğrenciden 319'unun üniversiteye girmeye hak kazandığını, YKS başvurularının başladığı günlerde bu gençlere rehberlik yaparak, onların eğitimlerini titizlikle takip ettiklerini belirtti.
Çocuklara ve gençlere seslenen Göktaş, devletin bu çocuklarla kurduğu bağın reşit olduklarında son bulmayacağını, her zaman desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.
Vali Gökmen Çiçek ile AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in de konuşma yaptığı programda, duanın ardından sitenin açılış kurdelesi kesildi.
Kocasinan Akademi'yi de hizmete açtı
Öte yandan Bakan Göktaş, Kocasinan Belediyesince Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaptırılan Kocasinan Akademi'nin açılışına da katıldı.
Burada konuşan Göktaş, yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalıştıklarını, belediye başkanlarıyla istişareler sonucu yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini dile getirdi.
2024'ün yerel yönetimlerde de Türkiye Yüzyılı'nın başladığı yıl olacağını vurgulayan Göktaş, bütün yönleriyle yaşayan şehirler için hizmet vizyonunu geliştireceklerini, halkın sesine kulak vererek çalışacaklarını, aile yapısını her türlü riskten korumaya devam edeceklerini kaydetti.
Programda AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da konuşma yaptı.
Duanın ardından akademi merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
Hatay'da 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğunun cesetlerinin yaylada toprağa gömülü halde bulunmasının ardından gözaltına alınan şahıs cinayeti itiraf etti. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı öğrenildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Son Dakika › Politika › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Devlet koruması altındaki çocuklarımız her alanda eksiksiz hizmet alıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?