Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Bitlis ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmetler faaliyetleri ve teşkilat görüşmeleri kapsamında Bitlis'te bir dizi temaslarda bulundu.

Muş'tan karayoluyla Bitlis'e gelen Bakan Göktaş'ı Bitlis Valiliği önünde Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, AK Parti Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, ilçe belediye başkanları ve bazı kurum amirleri karşıladı. Bakan Göktaş, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bitlis Valiliği toplantı salonunda il ve ilçe başkanlarıyla toplantı yapan Bakan Göktaş, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının aile yılı olmasının önemli olduğunu hatırlatarak, kimseyi geride bırakmadan her kesime hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek, "Biz her kesimin yaşam kalitesini yükseltecek projeler hayata geçiriyoruz" dedi.

Bakan Göktaş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu topraklar sadece Anadolu'nun değil, İslam medeniyetinin aslında taşıyıcı sütunlarından biridir. Biz de bugün Bitlis ziyaretimiz kapsamında hem bakanlığımızın yereldeki ihtiyaçlarına hem de il bazında bütün belediye başkanlarımızla, kaymakamlarımızla bir araya gelerek şehrin ihtiyaçlarını tespit ettik. Bu ziyaretler bizlere bir yandan sahadaki ihtiyaçların aslında resmini çıkarıyor. Bir yandan da şehrin kendine özgü ihtiyaçlarını bizim görmemizi, bu minvalde çözüm odaklı çalışmalar yürütmemize vesile kılıyor. Biz her kesimin yaşam kalitesini yükseltecek projeler hayata geçiriyoruz. Kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan sosyal politikaları merkeze alıyoruz. Toplumun her ferdinin refahı ve huzuru bizim için çok kıymetli. Kadın, Çocuk, yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanındayız. Şehit yakınları ve gaziler her zaman başımızın tacıdır. Şehitlerimizin emanetlerine her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz Bitlis'te 76.2 milyar liralık yatırım yaparken, bakanlık destek ve hizmetlerimiz için 12,5 milyar lira. 3 sosyal hizmet merkezi ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Kuruluş bakımında 34 çocuğumuz var. Ailesi yanında destek verdiğimiz bin 153 çocuğumuz var. Bu çocuklarımıza sosyo-ekonomik destek veriyoruz. 2012 yılından bu yana Bitlis'te 238.9 milyon liralık sosyo-ekonomik destek sağladık. 'Maziden Atiye Ahlat' Projesini hayata geçirdik. 67 şehit ve gazi çocuklarımıza burada bir hafta boyunca kamp düzenledik. Bundan sonra bu programı burada Terörsüz Türkiye sürecinde de sürdüreceğiz. Tarih bilinci kazandırmak için geziler, seminerler, sanat ve kitap okuma etkinlikleri düzenliyoruz. Bu projenin yanı sıra eğitimlerine destek olmak amacıyla rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. 2002-2025 yıllarında Bitlis'e sosyal yardımlara 10.69 milyar lira kaynak aktardık. Bu yıllar arasında 6 yatırım projesini de tamlayarak hayata geçirdik. 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle "Aile Yılı" olarak ilan ettik. Aileyi güçlendirmek her türlü zarardan korumak ve çağın getirdiği tehditlere karşı güçlendirmek görevimiz. Ailenin önemine dair farkındalık oluşturup çeşitli farkındalık programları yürütüyoruz. Bu anlamda Türkiye genelinde 7 bin 848 faaliyet gerçekleştirdik. Bunlardan 111'i sadece Bitlis'te gerçekleşti. Bunların arasında ekonomik faaliyetleri en başta hayata geçirdik. Bilinçlendirme ve aynı zamanda etkenliklerle beraber aile kurumunun önemini özellikle işleyeceğimiz etkinlikler hayata geçiriyoruz. Hizmetlerimizi büyük bir özveri ile hayata geçiriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak, hem de gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde vatandaşımızın yanında olmayı, bu süreci el birliğiyle hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

Bakan Göktaş'a ziyaret sırasında Bitlis Valisi Ahmet Karakaya tarafından boynuzdan yapılma tarak hediye edildi. Valilik önünde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Göktaş ve beraberindekiler, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Bitlis Belediyesini ziyaret ederek Ahlat ilçesindeki programa geçti. - BİTLİS