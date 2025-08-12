Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Karabük'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Karabük'te

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Karabük\'te
12.08.2025 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir depreminden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileterek, ekiplerin 1087 vatandaşa 143 personelle Psikososyal destek ve çeşitli destekler sağladıklarını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir depreminden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileterek, ekiplerin 1087 vatandaşa 143 personelle Psikososyal destek ve çeşitli destekler sağladıklarını ifade etti.

Karabük'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak Karabük Valiliğini ziyaret etti. Burada İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Göktaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Balıkesir Sındırgı depremi nedeniyle bölgeye hızlıca ekiplerin intikal ettiğini söyledi.

Göktaş, "Balıkesir'de 1087 vatandaşımıza 143 personelimizle Sosyal Destek ve çeşitli destekler sağladık. Depremden etkilenen tüm illerimizde il müdürümüzle çok yakından takip ettik. Bakanlığımıza herhangi bir kuruluşumuza olumsuz veya riskli bir durum bulunmuyor. Balıkesir'de Aile Sosyal İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla toplam 229 personel ve 39 araçla vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını yerinde karşıladı. Karşılamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.

"Karabük yaşlanan ve doğurganlığı düşük il"

Karabük'ün doğurganlık oranın düşük olduğu illerden biri olduğunun hatırlatan Bakan Göktaş, "Karabük bizim yaşlanan illerimizden, aynı zamanda doğurganlığın düşük olduğu illerimizden. Geçtiğimiz yıl Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci fazını Karabük'e de genişletmiştik. Bu minvalde bugün burada hem çeşitli ziyaretler yapmak hem de ilin ihtiyaçlarına göre de cevaplar üretmek ve yeni yatırım programları yerine getirmek adına, özellikle bir huzurevi ihtiyacı var ve inşallah en yakın zamanda Karabük'e de bir huzurevi tekrar kazandırmayı buradan müjdelemiş olacağım. Bakanlık olarak biz kimseyi geride bırakmayan bir devlet anlayışıyla yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan sosyal politikalar hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilerimizle hizmet ve desteklerimizi güçlendiriyoruz. Karabük'te de pek çok hizmete imza attık. Son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Karabük'te toplam 38.8 milyarlık destek sağladık. Bakanlık yatırım ve desteklerimiz ise 2.5 milyar lira." dedi.

"2 milyar 555 milyon liralık doğum yardımı yaptık"

Karabük'ün son aylarda çok büyük bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldığını da hatırlatan Göktaş, "O minvalde de acil kaynak aktarımı olarak 3 milyon lira acil bir destek sağladık. Tabii ki 844 vatandaşımıza aynı zamanda psikososyal destek sağladık. Bu minvalde de bizler her daim vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile yılı ilan ettik. Aile yılında aileyi güçlendirmek, risklere karşı korumak aynı zamanda nüfus ve doğurganlık hızlarına yönelik, aynı zamanda yaşlanan nüfusa yönelik de çeşit çalışmalarımız var. Aile yılına özel Türkiye genelinde 81 ilimize çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Aile yılında Cumhurbaşkanımız 81 ilimizde çeşitli müjdeler de sundu 13 Ocak aile yılı lansmanı programımızda. Bunlardan bir tanesi aile ve gençlik fonunu 81 ile yaygınlaştırılması. İkincisi de doğum destek sistemimizi güçlendirmek. Biz de Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımlarına ile beraber bugüne kadar toplam 299 bin 421 annenin hesabına ödemelerini yaptık. Böylece bugüne kadar 2 milyar 555 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Karabük'te de 691 annemize 5.1 bir milyon lira ödeme gerçekleştirdik. İkinci ve üçüncü çocuğa sahip olan yani bu yıl itibariyle doğan doğum yapan annelerimi bu destekten beş yıl boyunca istifade edeceğini tekrardan söylemek istiyorum. Aile ve gençlik fonu kapsamında Türkiye genelinde 146 bin 443 başvurumuz bulunmakta. Karabük'te de 422 genç çift ayrı bir gençlik fonundan evi kredisine başvurdu. Karabük'te eğitim ve danışmanlık alan 250 çiftimiz bulunuyor.

"Terörsüz Türkiye'yi şehit ailelerimiz ve gazilerle birlikte inşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi terörsüz Türkiye, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte inşa ettiğimiz bir süreç. Biz dün olduğu gibi bugün yarın da her daim şehit ve gazi ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Onlarla beraber inşa edeceğimiz bu süreçte de Karabük'te de elbette ailelerimize bir araya geleceğiz. Canı pahasına vatanını savunan tüm kahramanlarımızı ve minnetlerimi sunmak istiyorum. Atacağınız her adımda onların emanetine dün olduğu gibi bugün de yarında sahip çıkmaya devam edeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye için çalışıyoruz. Hizmetlerimizi büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Hedefimiz vatandaşımızın huzur ve refahını katkı sunmak. Hizmetlerimizin niteliğini ve kalitesini her geçen gün arttırıyoruz. El birliğiyle inşallah Karabük'ün de gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu ziyaret vesilesiyle Karabük'ün de çeşitli ihtiyaçlarını ve verilen hizmetleri yerinde tespit edip üzerine yenilerini eklemek için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Haberler, Balıkesir, Politika, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Karabük'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
17:24
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer
Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
17:19
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
17:07
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
17:05
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
17:01
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
16:54
Karar açıklandı Kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verildi
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:35
İbrahim Tatlıses’ten çapkınlık itirafı
İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı
16:34
Ahmet Çakar’dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 13:25:24. #7.12#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Karabük'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.