Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Karabük\'te

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir depreminden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileterek, ekiplerin 1087 vatandaşa 143 personelle Psikososyal destek ve çeşitli destekler sağladıklarını ifade etti.

Karabük'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak Karabük Valiliğini ziyaret etti. Burada İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Göktaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Balıkesir Sındırgı depremi nedeniyle bölgeye hızlıca ekiplerin intikal ettiğini söyledi.

Göktaş, "Balıkesir'de 1087 vatandaşımıza 143 personelimizle Sosyal Destek ve çeşitli destekler sağladık. Depremden etkilenen tüm illerimizde il müdürümüzle çok yakından takip ettik. Bakanlığımıza herhangi bir kuruluşumuza olumsuz veya riskli bir durum bulunmuyor. Balıkesir'de Aile Sosyal İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla toplam 229 personel ve 39 araçla vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını yerinde karşıladı. Karşılamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.

"Karabük yaşlanan ve doğurganlığı düşük il"

Karabük'ün doğurganlık oranın düşük olduğu illerden biri olduğunun hatırlatan Bakan Göktaş, "Karabük bizim yaşlanan illerimizden, aynı zamanda doğurganlığın düşük olduğu illerimizden. Geçtiğimiz yıl Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci fazını Karabük'e de genişletmiştik. Bu minvalde bugün burada hem çeşitli ziyaretler yapmak hem de ilin ihtiyaçlarına göre de cevaplar üretmek ve yeni yatırım programları yerine getirmek adına, özellikle bir huzurevi ihtiyacı var ve inşallah en yakın zamanda Karabük'e de bir huzurevi tekrar kazandırmayı buradan müjdelemiş olacağım. Bakanlık olarak biz kimseyi geride bırakmayan bir devlet anlayışıyla yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan sosyal politikalar hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilerimizle hizmet ve desteklerimizi güçlendiriyoruz. Karabük'te de pek çok hizmete imza attık. Son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Karabük'te toplam 38.8 milyarlık destek sağladık. Bakanlık yatırım ve desteklerimiz ise 2.5 milyar lira." dedi.

"2 milyar 555 milyon liralık doğum yardımı yaptık"

Karabük'ün son aylarda çok büyük bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldığını da hatırlatan Göktaş, "O minvalde de acil kaynak aktarımı olarak 3 milyon lira acil bir destek sağladık. Tabii ki 844 vatandaşımıza aynı zamanda psikososyal destek sağladık. Bu minvalde de bizler her daim vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile yılı ilan ettik. Aile yılında aileyi güçlendirmek, risklere karşı korumak aynı zamanda nüfus ve doğurganlık hızlarına yönelik, aynı zamanda yaşlanan nüfusa yönelik de çeşit çalışmalarımız var. Aile yılına özel Türkiye genelinde 81 ilimize çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Aile yılında Cumhurbaşkanımız 81 ilimizde çeşitli müjdeler de sundu 13 Ocak aile yılı lansmanı programımızda. Bunlardan bir tanesi aile ve gençlik fonunu 81 ile yaygınlaştırılması. İkincisi de doğum destek sistemimizi güçlendirmek. Biz de Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımlarına ile beraber bugüne kadar toplam 299 bin 421 annenin hesabına ödemelerini yaptık. Böylece bugüne kadar 2 milyar 555 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Karabük'te de 691 annemize 5.1 bir milyon lira ödeme gerçekleştirdik. İkinci ve üçüncü çocuğa sahip olan yani bu yıl itibariyle doğan doğum yapan annelerimi bu destekten beş yıl boyunca istifade edeceğini tekrardan söylemek istiyorum. Aile ve gençlik fonu kapsamında Türkiye genelinde 146 bin 443 başvurumuz bulunmakta. Karabük'te de 422 genç çift ayrı bir gençlik fonundan evi kredisine başvurdu. Karabük'te eğitim ve danışmanlık alan 250 çiftimiz bulunuyor.

"Terörsüz Türkiye'yi şehit ailelerimiz ve gazilerle birlikte inşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi terörsüz Türkiye, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte inşa ettiğimiz bir süreç. Biz dün olduğu gibi bugün yarın da her daim şehit ve gazi ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Onlarla beraber inşa edeceğimiz bu süreçte de Karabük'te de elbette ailelerimize bir araya geleceğiz. Canı pahasına vatanını savunan tüm kahramanlarımızı ve minnetlerimi sunmak istiyorum. Atacağınız her adımda onların emanetine dün olduğu gibi bugün de yarında sahip çıkmaya devam edeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye için çalışıyoruz. Hizmetlerimizi büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Hedefimiz vatandaşımızın huzur ve refahını katkı sunmak. Hizmetlerimizin niteliğini ve kalitesini her geçen gün arttırıyoruz. El birliğiyle inşallah Karabük'ün de gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu ziyaret vesilesiyle Karabük'ün de çeşitli ihtiyaçlarını ve verilen hizmetleri yerinde tespit edip üzerine yenilerini eklemek için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - KARABÜK