Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şanlıurfa\'da konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler özellikle ramazan ayı boyunca da ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir. Biz aynı dava istikametinde, aynı hedefe yürüyen, aynı değerlerde buluşan büyük bir milletiz ve dava arkadaşlarımızla omuz omuza inşallah milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Göktaş, Partisinin Genel Merkezi tarafından organize edilen "Yeni Evim, İlk İftarım" programı kapsamında seferberlik ruhuyla 11 ilde sahada olduklarını söyledi.

Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda eser ve hizmet siyasetlerinin yanı sıra sosyal yardımlar ile sosyal politikalar alanında çok önemli adımlar atıldığını aktaran Bakan Göktaş, "83 milyar liralık Bakanlığımız kapsamında sosyal yardımlar ve sosyal politikalar adına yatırımlar ve destekler sunduk. 44 kuruluşumuzda vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. 24 adetle kadınların, gençlerin, çocukların yanındayız. Aynı zamanda da 2 tane ÇATOM ile beraber kadınlara yönelik sosyal sorumluluk programları yürütüyoruz. İkisi 2023'ten sonra olmak üzere 20 kadın kooperatifiyle kadınların emeklerinin ekonomiye de değer kazanmasını sağlıyoruz. Şanlıurfa'da 2025 yılında 695 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) sağladık. Şanlıurfa'da SED kapsamında 8 bin 292 çocuğumuz sosyoekonomik destek kapsamında ailesinin yanında desteklenmekte." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, AK Parti döneminde hayata geçirilen evde bakım yardımının önemli bir sosyal politika uygulaması olduğunu belirterek, evinde yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara "evde bakım yardımı" kapsamında destek sağlandığını ifade etti.

Şanlıurfa'da 21 bin 514 ailenin her ay 13 bin 878 lira tutarındaki evde bakım yardımından yararlandığını aktaran Göktaş, geçen yıl bu destek için toplam 2 milyar 780 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 14 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vatandaşların yanında olduklarının altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımızın her ihtiyacında yanındayız. Hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla sosyal politikalarımızın sahada her gün vatandaşımızın her an yanında olacak süreciyle yanlarında olmaya devam ediyoruz ve biz de bugün Haziran 2023'ten bugüne Şanlıurfa'ya 46,5 milyar lira sosyal yardım harcaması aktardık. Şanlıurfa'mıza bir müjdemiz var, ramazanda kullanılmak üzere 62,5 milyon liralık bir kaynak aktarmıştık, bugün de inşallah 62,5 milyon lira daha kaynak aktaracağız, Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımıza tekrar kaynak aktaracağız. 125 milyon lira ile ramazan ayı içinde vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bütün Şanlıurfalı kardeşlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bununla beraber Eyyübiye'de huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizi yatırım programımıza aldık."

"Ramazan ayında girilmedik hane bırakmayacağız"

Bakan Göktaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket olduğunu belirterek, aradan geçen 3 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve Cumhur İttifakı'nın desteğiyle depremden etkilenen vatandaşlar için 455 bin konutun teslim edildiğini açıkladı.

6 Şubat depremlerinin ardından Bulgaristan büyüklüğünde bir alanda adeta yeniden şehirler inşa edildiğini vurgulayan Göktaş, bunun her devletin altından kalkabileceği bir süreç olmadığını ifade etti.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve milletin desteğiyle bu başarının elde edildiğini dile getirerek, ramazanın ilk günlerinde Şanlıurfa'da depremzede aileleri yeni yuvalarında ziyaret ederek mutluluklarını paylaşacaklarını kaydetti.

Bakanlığı tarafından psikososyal destek çalışmalarının yürütülmeye devam ettiğini aktaran Göktaş, bu kapsamda Şanlıurfa'da 131 bin kişiye psikososyal destek sunduklarını söyledi.

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"2025 Aile Yılı kapsamında Türkiye genelinde 19 binden fazla etkinlik yürüttük. Şanlıurfa'da 134'ten fazla etkinlik hayata geçirdik. Aynı zamanda Aile Yılı'nda iki önemli projemizi hayata geçirdik. Birisi evlilik kredisi yani Aile ve Gençlik Fonu'nu tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmaktı. 18-29 yaş arasındaki gençlerimizi yuva kurma yolculuğunda yalnız bırakmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz projeyi, milletvekillerimizin güçlü destekleriyle ve kanuni düzenlemeyle tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdık, ayrıca yeni anne olan annelerimizin doğum yardımını güçlendirdik. Bu kapsamda sadece Şanlıurfa'da 7 bin 263 çiftimiz, yani aslında 14 bin 500 gencimizi de Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlendirdik, mutlu yuva kurma yolculuklarında yanında olduk."

"Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu doğrultusunda Aile Yılı kapsamında aile odaklı çalışmaları kalıcı hale getirmek için önemli adımlar attıklarını belirten Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğum yapan annelere destek sağlandığını, Şanlıurfa'da da 48 bin 957 anneye doğum yardımı verildiğini açıkladı."

Bakan Göktaş, çalışmalarına durmaksızın devam edeceklerini aktararak, "Bizler özellikle ramazan ayı boyunca da ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir. Biz aynı dava istikametinde, aynı hedefe yürüyen, aynı değerlerde buluşan büyük bir milletiz ve dava arkadaşlarımızla omuz omuza inşallah milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Ramazan ayında girilmedik hane bırakmayacağız. Şehit ailelerimizin, engelli ailelerimizin, ihtiyaç sahibi her ailelerimizin, yetimlerimizin, öksüzlerimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz. Niyetimiz, bu aziz milletimizin bekasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah ramazan ayımızı bol bereketli yürütmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş konuşmasının ardından AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara iftarlık dağıttı.

Bakan Göktaş'a, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyüpoğlu, Abdurrahim Dusak ve Hikmet Başak ile İl Başkanı İlhami Günbeği de eşlik etti.