AK Parti 8. Kongresi Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti 8. Kongresi Yarın Başlıyor

Erkan Kandemir, AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne 100 bin katılım beklediğini duyurdu.

22.02.2025 16:49
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin yarın Ankara'da yapılacağını belirterek, kongreye Türkiye'nin dört bir yanından 100 binin üzerinde katılım beklediklerini açıkladı. Kandemir, "Genel Başkanımızın vereceği mesajlarla ve arkadaşlarımızın coşkusuyla Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kongre hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kandemir, "Bu coğrafyayı özlemle, duayla destekleyenlerin, dünyadaki hemen hemen tüm insanlığın vicdanı olan bu hareketin kongresini dünyanın dört bir yanından izlemeye gelecek insanlar var. Bu heyecanla kongremize hazırlanıyoruz" dedi.

"100 binin üzerinde katılım bekliyoruz"

Kandemir, 8. Olağan Kongre sürecinin 7 Ekim'de beldelerde ve ilçelerde başladığını, illerde devam ettiğini hatırlatarak, "Genel Başkanımız, 29 kongremize bizzat önderlik etti ve bu kongrelere heyecan kattı. Kadın Kolları ve Gençlik Kolları kongrelerimizle büyük bir coşku içinde bu noktaya geldik. İnşallah yarın Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerimiz gelecek. 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Şu an Hakkari, Ardahan, Van gibi illerden otobüsler yola çıktı. Kongre salonumuza doğru hareket ettiler" dedi.

Yeni bir dönemin kapısı aralanacak

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin, Türkiye Yüzyılı'nın ve Türkiye'nin ikinci yüzyılının ilk büyük kongresi olduğunu ifade eden Kandemir, "Genel Başkanımızın vereceği mesajlarla ve salondaki coşkuyla Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak. Genel Başkanımız, konuşmasında 23 yılın muhasebesini yapacak ve toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine uygun mesajlar verecek" dedi.

Kandemir, kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin geleceği ve dünya siyaseti ile ilgili bir manifesto niteliğinde konuşma yapacağını belirterek, "Bu kongreye çok yoğun uluslararası katılım olacak. Büyükelçiler ve siyasi parti temsilcilerinden katılım bekliyoruz. Kongremiz, sadece Türkiye için değil, dünya siyaseti için de yeni bir dönemin kapısını aralayacak" dedi.

"Yeni yüzyılın Türkiye'sinin ilk adımları atılacak"

Kandemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kongre, küresel bir vizyonla, Türkiye'yi taşıdığı küresel iddianın gereği olarak, yeni yüzyılın Türkiye'sinin ilk adımlarını, ilk ışıklarını ve ilk tohumlarını göreceğimiz bir kongre olacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

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