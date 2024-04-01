AK Parti adayı zafer konuşması yaptı, Lütfü Savaş ise \'\'Bu işin peşini bırakmayacağız\'\' dedi

Hatay'da yerel seçim maratonu sona erdi. Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı kentte AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, rakibi CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ı kıl payı farkla geçerek seçimi kazandı. Mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş ise, sonuçlara itiraz etti. Bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.
Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu'na gelerek burada partililerle istişare etti. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlayan Başkan Savaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, ellerinde olan verilere göre 8 bin oy farkla önde olduklarını belirterek, "Deprem gecesinde yaşadığımız gene buradayız, uykusuz bir şekilde. Bu seferde Hatayımızın namusu olan sandığına ve oyuna sahip çıkmak için buradayız. Birçok noktada bize gelen verilerle kendilerinin ortalığa attığı veriler arasında çok büyük farklılıklar var. Bizde ve YSK'nın da içeride sisteme girdiği kadarıyla 8 bin öndeyiz." ifadelerini kullandı.
Oyların taşınması esnasında yaşanan çeşitli olaylar olduğunu iddia eden Başkan Savaş, "İktidar partisinin temsilcileri ne olduysa saat 1 buçuktan sonra biz kazandık diye ortaya çıktılar. Baktığımız kadarıyla 168 sandık daha var daha ve biz 8 bin küsur öndeyiz. Nasıl kazandıklarını anlamış değiliz, bütün arkadaşlarımıza ekiplerimizle bu işin peşini bırakmayacağız. Sandıkta kazandığımızı, adliyede veya adliyeye gelmeden önceki pozisyonda kaybetmek istemiyoruz. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. Gelen oy pusulalarının çeşitli kişiler tarafından içeriye geçirildiğini, resmi olarak görülen insanlar tarafından gelen sandık görevlilerinin elinden alıp içeri girdikleri ve adliyeden uzak bir noktada alıp da adliyeye getiriyoruz diye getirdikleri şeklinde birçok bilgi var elimizde. Bu işin peşini bırakmayacağız." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi'nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız." ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti İl Başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, "Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Biz birbirimize sımsıkı sarıldık ve sonuç itibariyle başardık. Kıymetli dostlarım biliyorsunuz ki biz Cumhur ittifakı olarak yola çıktık. Biz birbirimize sımsıkı sarıldıkça sonuç itibariyle başardık. Bundan sonra görevimizin ağırlığını ve sorumluluğunu biliyoruz. Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum." dedi.
Son Dakika › Politika › AK Parti adayı zafer konuşması yaptı, Lütfü Savaş ise ''Bu işin peşini bırakmayacağız'' dedi - Son Dakika
Uzun yıllardır başarılı projelere imza atan ve CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, seçimde %56,60 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise %32,62'lik oranla ikinci oldu.
Türkiye'de yerel seçim maratonu sona erdi. Seçimlere CHP damgasını vururken, AK Parti ise birçok kenti kaybetti. Türkiye'deki seçim atmosferi dış basının da gündemindeydi. Birçok yabancı basın kuruluşu, Türkiye'deki yerel seçimleri manşetlerine taşıdı.
2024 Yerel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu. Kütahya'da en çekişmeli seçimlerden biri yaşandı ve Eyüp Kahveci, MHP'li rakibini 726 oy farkıyla geride bırakarak zafer elde etti. Kutlamalar ise sokaklarda ve Zafer Meydanı'nda coşkuyla devam etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, 'Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Biz birbirimize sımsıkı sarıldık ve sonuç itibariyle başardık' dedi.
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İsrail'de Hamas'ın saldırısının ardından binlerce eylemci, Başbakan Netanyahu'yu görevden uzaklaştırma talepleriyle sokaklara döküldü. Protestolar, istifa ve erken seçim talepleriyle birlikte Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması çağrılarına da ev sahipliği yapıyor. Netanyahu'nun siyasi geleceği, savaşın nasıl yürütüldüğü ve rehinelerin kurtarılamaması nedeniyle baskı altında.
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Türkiye'nin gündemini aylardır meşgul eden yerel seçimler bitti. Oy sayımı hala sürerken sandıkların yüzde 99'undan fazlası açıldı. Yerel seçime CHP damga vurdu. Yıllar sonra ilk defa birinci parti haline gelen CHP, AK Parti'den birçok ili aldı. İşte CHP'nin kazandığı iller...
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