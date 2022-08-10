AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi: "Köy yaşam merkezleri köylerin kalbi olacak" - Son Dakika
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AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi: "Köy yaşam merkezleri köylerin kalbi olacak"

10.08.2022 19:15
AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi: "Köy yaşam merkezleri köylerin kalbi olacak"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Köy yaşam merkezleri köylerin kalbi olacak" dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Köy yaşam merkezleri köylerin kalbi olacak" dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaretinde Ağrı'daki eğitim projelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Çelebi, Ağrı'ya eğitim yatırımların AK Parti hükümetleri süresince en yüksek seviyeye ulaştığını ifade etti. En büyük yatırımın eğitime, çocuklara ve gençlere yapıldığını aktaran Çelebi, Köy Yaşam Merkezleri Projesinin Ağrı'da hayata geçirileceğini söyledi.

"Köy yaşam merkezleri köylerin kalbi olacak"

Çelebi, "Sayın Bakanımız ile yaptığımız görüşme neticesinde; kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştüreceğiz. İl etapta merkez ve ilçelerimizin hepsine 1'er tane Köy Yaşam Merkezi projesini başlatarak, Köy Yaşam Merkezlerini köy halkının hizmetine sunacağız. Eğer anaokulu veya ilkokul olarak kullanılamıyorsa halk eğitimi merkezi olarak kullanılarak özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili köylülerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü eğitimi, Tarım ve Orman Bakanlığımızla iş birliği içinde koordineli bir şekilde yürüterek köylümüzün bulunduğu mekana eriştirmeye çalışacağız. Ayrıca merkez ve ilçelerimize kazandıracağımız 25 anaokulumuzun proje çalışmaları hızla devam ediyor. Sayın Bakanımıza ilimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - AĞRI

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi: 'Köy yaşam merkezleri köylerin kalbi olacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi: "Köy yaşam merkezleri köylerin kalbi olacak" - Son Dakika
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