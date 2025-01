AK Parti Antalya 8. Olağan Kongresi

Politika

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Antalya İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde, AK Parti'li kadroların birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini söyledi.

Muhalefetin ise her geçen gün dağıldığını, perişan hale geldiğini dile getiren Çelik, "Özgür Özel demiş ki 'Erdoğan, Suriye hakkında 13 yıl önce konuştu ama söyledikleri doğru çıkmadı' demiş. Biz Antalya'dan diyoruz ki Cumhurbaşkanımızın söylediklerinin doğru çıkıp çıkmadığını Suriye'deki kardeşlerimize, Şam'daki kardeşlerimize sor." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart gösterme konusuna değinen Çelik, "Bir kaç haftadır 'iktidara kırmızı kart gösteriyoruz' diye kampanya başlattılar. Ellerinde kırmızı kart taşıyorlar, bilmedikleri bir şey var, kırmızı kartı sadece orta hakemler gösterebilir. Özgür Özel ise orta hakem değil, yan hakem başka bir yerde, orta hakem başka bir yerde oturuyor." diye konuştu.

Çelik, asıl kırmızı kartı kendilerinin Antalya'dan onlara gösterdiklerini belirtti.

Özel'in "Yakında Türkiye'de büyük bir devir teslim olacak, ben iktidarı devralacağım" şeklinde açıklamada bulunduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Devir teslim kısmı doğru ama iktidarı devralacağı kısım yanlış. Yakında Türkiye'de tek bir devir teslim olacak o da muhtemelen kendisinin genel başkanlığını bir başkasına devredeceği. Ama biz genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın, milletin adamının arkasında birlik, beraberlik, dirlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Bugün bir kere daha AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın gücünü Antalya'dan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya gösteriyoruz. Bir kere daha 'AK Parti' diyoruz, bir kere daha 'Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz."

Antalyalıların Erdoğan'ı büyük bir sevgiyle karşıladığını belirten Çelik, "Antalya'dan bir kere daha 2028'e imza atmak üzere 2028'de bir kere daha AK Parti Cumhur İttifakı demek üzere 2028'de bir kere daha Recep Tayyip Erdoğan demek üzere ahdimizi tazeliyoruz." dedi.

"Her hizmetin altında AK Parti'li dava adamının alın teri var"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti'nin 2001'de kurulduğunu ve bugüne kadar tek başına iktidar olmanın faydasının millete verdiği hizmetle faydayla ölçüldüğünü söyledi.

Türkiye'de iktidara geldiklerinde aldıkları yolların üzerine ilave ederek, şu ana kadar 30 bin kilometreden fazla duble yol inşa ettiklerini belirten Elitaş, önemli demir yollarını da yaptıklarını ifade etti.

Tüm hizmetleri, milletin verdiği helal oylarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Elitaş, "Sizin mensubu olduğunuz partinin, ülkenin her köşesinde bir hizmetini bulursunuz. Her hizmetin altından AK Parti'li bir dava adamının alın terini, gayretini görürsünüz. Türkiye'yi bir uçtan bir ucuna dolaştığınızda doğusundan batısına kuzeyden güneye geçtiğinizde her bir kilometre, her bir santimetresinde AK Parti'nin yaptığı hizmetleri görürsünüz." diye konuştu.

Elitaş, salondaki "Ben AK Parti'li olmadım, AK Parti'li doğdum" pankartını okuyarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8-10 yaşında kardeşimiz pankartı taşıyor. Biz AK Parti'li olduk, ama sen AK Parti'li doğdun. Yavrularımıza, evlatlarımıza diyeceğiz ki tarih yazanlar Türkiye tarihini döşeyenler diyecekler ki Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan vardı, Erdoğan'ın arkadaşları vardı, bu ülkeyi mamur etmek için alın teri döktüler, aşkla sevdayla millete hizmet etme yolunda gece gündüz demeden koştular' diyecekler. Bizim yavrularımız 'İşte bu hizmeti yapan bu ülkeyi mamur hale getiren sadece Türkiye'de değil, bölgesinde değil, tüm ülkelerde küresel güç haline getiren Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı benim babamdı, dedemdi' diyecek, gururla anlatacak."

Elitaş, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, "Özgür Özel'in ne yaptığı belirsiz. Aslında kendi koltuğunu, emanet teslim edilen makamını 'nasıl sağlama alırım' diye gayret gösterirken, pot üstüne pot kırıyor. Cumhurbaşkanımıza özenmeye çalışan birileri var. Kimse aslının aynısı olmaz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise 2028'e hazırlanırken, teşkilatlarla Türkiye'nin her bölgesinde, her sokağında yol yürüyeceklerini belirtti.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise ellerinden geldiğince bayrağı taşıma gayretinde olarak, partiyi en iyi noktaya taşımak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.