AK Parti Antalya 8. Olağan Kongresi

Politika

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti ve Türkiye, insanlığın umudu olmuş bir harekettir. AK Parti olarak dünyanın vicdanı olmuş bir kadroyuz. Bugün Türkiye her zamankinden daha güçlü olmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği 'Terörsüz Türkiye' söyleminin arkasında 85 milyon kenetlenmek zorundayız." dedi.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla partisinin Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Antalya İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Antalyalıların AK Parti kurulduğu günden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmadığını söyledi.

Antalya teşkilatına bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Kaya, partinin her kademesindeki üyelerin birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet ettiğini aktaran Kaya, daima insanı merkeze aldıklarını ifade etti.

Kaya, AK Parti'nin ve Türkiye'nin insanlığın umudu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Nerede bir zulüm olursa ilk sesini çıkaran, haykıran, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir liderin kadrolarıyız biz. Onun için AK Parti kadroları, her zamankinden daha güçlü durmak zorunda. Yanı başımızda bir zulüm yaşandığında, Suriye'de kadınların, çocukların üzerine bombalar yağdığında, kucağını, gönlünü açan bir Türkiye vardı. İşte AK Parti ve Türkiye, insanlığın umudu olmuş bir harekettir. AK Parti olarak dünyanın vicdanı olmuş bir kadroyuz. Bugün Türkiye her zamankinden daha güçlü olmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği 'Terörsüz Türkiye' söyleminin arkasında 85 milyon kenetlenmek zorundayız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da AK Parti'nin milletin kurduğu bir parti olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin başbakana "ayar" verilen günlerden bugüne geldiğini anlatan Yılmaz, "AK Parti, ülkeyi 22 yılda bir baştan bir başa tarihinde görülmemiş oranda fiziksel dönüşüme tabi tuttu. Ülkenin 2001'den önceki halini de sonraki halini de biliyorum. AK Parti, fiziksel dönüşümü gerçekleştirirken zihinlerdeki demokrasi anlayışını da değiştirdi, dönüştürdü." dedi.