AK Parti'li Subaşı: "Terör örgütü PKK'yı lanetlemeyen muhalefet ve altılı masanın liderlerini kınıyorum"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, " Mersin'de polisevine saldıran terör örgütü PKK'yı lanetlemeyen muhalefeti ve altılı masanın liderlerini kınadığını" söyledi.

Subaşı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Mersin Mezitli'de terör örgütü PKK tarafından polisevine saldırı yapıldığını anımsattı.

Saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'i rahmetle anan Subaşı, "Eylemi gerçekleştiren alçağın isminin CHP'nin hazırladığı raporda olduğunu" ifade etti.

AK Parti'li Subaşı, "CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neredeyse PKK'yı suçsuz göstermek için devletin yalan söylediğini ifade ediyor, İçişleri Bakanımızı itham ediyor. 'Teröristin DNA'sını açıklayın' diyor. Şehit polisimiz, ailesi ve emniyet camiamız ile ilgili zerre kadar bir ifade kullanmıyor. Kardeşini, babasını, evladını vatan uğruna feda eden bu insanları rencide etmeye kimsenin hakkı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz Subaşı, "hain saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK'yı lanetlemeyen muhalefet ve altılı masanın liderlerini kınadığını" kaydetti.

Seçim bölgesi Balıkesir'de 3 Ekim 2022 Pazartesi günü Dünya Habitat Günü dolayısıyla bir program düzenleneceğini bildiren Subaşı, programın 120 ülkede canlı olarak yayımlanacağını, Balıkesir'in bütün dünyada tanıtımının yapılacağını aktardı.

Muhalefetin bu programı küçümsediğini dile getiren Subaşı, AK Parti olarak kendilerine yakışan hizmetleri sürdüreceklerini belirtti.