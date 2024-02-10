AK Parti Batman\'da belediye başkan adaylarını tanıttı

AK Parti, Batman'da 31 Mart yerel seçimleri için il merkezi, 5 ilçe ve 5 beldede gösterdiği belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.
Batman il merkezinde Sebati Ceylan'ı daha önce açıklayan AK Parti, İlçelerde ise Sason'da İrfan Demir, Kozluk'ta Veysi Işık, Gercüş'te Gündüz Günaydın, Beşiri'de Sait Karabulut, Hasankeyf'te Adnan Can'ı aday olarak gösterdi. Beldelerde ise Yücebağ'da Abdullah Bil, Balpınar'da Hüseyin Geylani, Kayapınar'da Abdulmuttalip Bademci, Bekirhan'da Fırat Karabulut, İkiköprü'de de Musa Kıyanç'ı aday olarak seçmenlerine tanıttı.
Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, AK Parti'nin ülkede gerçek belediyecilik anlayışıyla halka hizmet eden belediye başkanı adaylarıyla yola çıktığını söyledi.
Konuşmasının devamında Türkiye'nin son 20 yılda 10 kat büyüdüğünü belirten Zeybekçi, "Bizlerin belediyesinde halka hizmeti göreceksiniz. Diğer partilerde hizmet diye bir şey göremezsiniz. Onlar iç kargaşa çıkartma peşindedirler. Bizde ayrımcılık yok. Bizler tek millet, tek vatan diyoruz. Aynı millet aynı hizmet diyoruz. Türküyle, Kürdüyle omuz omuza kan kana, can cana kanımız birbirine karıştı. Bazıları ayırmak istiyor diye onlara meydanı boş mı bırakacağız, asla bırakmayacağız. Batman'da 5 tane organize sanayi bölgesi kurduk. Bunlar nasıl oldu diye bilemezler. Çünkü onların böyle bir dertleri yok. Asla da olmadı ve asla da olmayacak. Onlar uluslar arası emperyalist güçlerin bu coğrafyadaki maşalarıdırlar. Onlar bizim Kürt, Türk gençlerimizin derdine düşmediler. Bizler bu ülkeyi 20 yılda 10 kat büyüterek, Dolar bazında dış ihracatı 10 katına çıkardık" diye konuştu.
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