AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: Önceliğimiz Yıkılmış Çarşı Merkezi ve Mahalleleri Ayağa Kaldırmak

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Av. Bayram Taşkın, önceliklerinin yıkılmış çarşı merkezi ile mahalleleri ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.
31 Mart yerel seçimlerine dair saha çalışmalarını sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Av. Bayram Taşkın Battalgazi de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.
Esnaf ve vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılanan Taşkın daha sonra Malatya Baro Başkanlığı, Kuyumcular ve Saatçiler Odası, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası, Sebzeciler Odası ile Battalgazi Ziraat Odası'nı ziyaret ederek oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulundu.
Taşkın, göreve seçilmelerinin ardından önceliklerinin depremlerde yıkılan kent merkezinin ayağa kaldırılması olacağını kaydederek yeni çarşı çalışmalarının ise tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.
"Altı ayda 6 bin 600 konutu hazır hale getirmek büyük bir liderin başarısıdır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın takip ve ilgisiyle deprem bölgesi Malatya'da 6 bin 600 konutun hazır hale getirildiğini belirten Taşkın, " Bir günde iki büyük yıkımı yaşamış Malatya'mızda belediyecilik hizmetlerinde önceliğimiz yıkılmış çarşının ayağa kaldırılması yok olmuş mahalle ve caddelerin tekrar inşası. Bu büyük külfetin altında bizim gibi merkez ilçe belediyelerinin altından kalkması mümkün değildir. Başta merkezi idaremiz ve büyükşehir belediyemiz ile bu enkazı kaldırabiliriz. Hamdolsun devletimizin gücü Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve deprem bölgelerine olan yakın takip ilgisiyle Cumartesi 6 bin 600 konutun kura çekimi yapılacak. Altı yedi ayda 6 bin 600 konutu hazır hale getirmek ancak büyük bir devlet büyük bir liderin başarısı olabilir. Konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızı inşallah seri bir şekilde kalıcı konutlarımıza intikal ettireceğiz" dedi.
"Önceliğimiz yeni çarşı projesinin tamamlanması olacaktır"
Yeni çarşı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Taşkın, " Malatya'yı istediğiniz kadar geliştirelim şehrin abide merkezi çarşı dediğimiz yerdir. İnönü, Kışla, Fuzuli, Sivas caddeleri, Bakırcılar, Kuyumcular Çarşısı, Balık Pazarı, nasıl ki Ankara'nın Ulus'u Kızılay'ı diyorsak Malatya'nın çarşısı da budur. Şuan da TOKİ ve Emlak konutun çarşının yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaları tüm hızıyla sürüyor, Temennimiz en kısa sürede çarşımızın bizlerle buluşması" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika › Politika › AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: Önceliğimiz Yıkılmış Çarşı Merkezi ve Mahalleleri Ayağa Kaldırmak - Son Dakika
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