AK Parti Bilecik İl Başkanı, Belediye Başkan Vekilini Eleştirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, dün gerçekleşen belediye meclis toplantısı sonrası Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'yı elettirerek, "Şeffaf belediyecilik derler, mecliste sorulan soruların hiç birine cevap vermezler. Verecek cevapları yok çünkü. Mikrofon kapatmak bunların döneminde moda oldu. Meclis toplantılarında da en iyi yaptıkları iş topu taca atmak" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bir araştırma şirketinin Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'yı 2023 yılının en başarılı belediye başkanları arasında gösterdiğini söyledi. "Bu araştırma şirketinin görüp, şehirde yaşayanların göremediği başarı nedir" sorusunu soran Yıldırım, "Mecliste sorulan ve cevap vermekten kaçtığınız sorunun 1 yılını biz cevaplayalım. Günlerce şehir susuz kaldı. Belediye tankerleri çıkartmak yerine 'Bizim sorumluluğumuzda değil' dedi. Altyapı yapıyoruz dediler, sokakları lağım kokusu kapladı. Altyapı yapıyoruz dediler, yaptıkları yanlışlarla yağmurda zemin katlarda insanların evine lağım fışkırdı. Sokaklar tozdan, çamurdan geçilmedi Can dostlarımızı katlettiler. Sorumluluk alanımız değil diyerek başka bir belediyeye yıkmaya çalıştılar.Musluklardan çamur aktı. Kapatılmayan çukurlar, kapatılıp defalarca tekrar açılan kanallar. Genel seçimlerde belediye kaynaklarını ve personellerini kendi partilerinin seçim çalışmalarında kullandılar. Başka belediyeye döktürttüğü asfaltın üzerine spreyle T.C. Bilecik Belediyesi yazdılar. Bilecik İl Özel İdaresinden aldığınız asfaltı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine döktürdüler, teşekkürü sadece Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ettiler. Belediyenin asli işlerini İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediyelerine yaptırıp, billboardlardan boy boy teşekkür ettiler. Belediye personel sayısının binlere çıkartarak, hizmet odaklı değil, oy odaklı alımlara devam edilmesi. Aylarca Şeyh Edebali yolunu kapalı tutulması. Vatandaş asfalt dökmeyi bırak, artık yama yaptığınızda halay çekecek konuma geldi. Evet, kıymetli hemşehrilerim gördüğünüz üzere ortada bir başarı varsa o da topu taca atma başarısıdır. Takdir sizlerin. Size tavsiyemiz, hiçbir şey beceremiyorsanız Cumhur İttifakı belediyelerine bir bakın. Hepsinin toplam bütçesi sizin bütçenizin yarısına bile yaklaşmazken yaptıkları işler meydanda. Osmaneli, Bayırköy, Söğüt, Vezirhan, Gölpazarı, İnhisar Pazaryeri, Yenipazar, Dodurga Belediyelerinden biraz feyz alın. Gidin biraz bu ilçelerimizi beldelerimizi gezin ki belediyecilik nasıl yapılır görün" dedi. - BİLECİK