AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol: Kentsel Dönüşüm En Önemli Projelerimizin Başında Geliyor

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, "Kentsel dönüşüm en önemli projelerimizin başında geliyor. Deprem bölgesiyiz. Bununla ilgili önemli yapılaşma ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapacağız. Depreme dayanıklı kent haline gelme hedefimizin şu an çok gerisindeyiz. Bunu 5 yıl içerisinde başaracağız." dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Demirkol, yaptığı açıklamada, kentin "geçen 5 yılda büyük ivme kaybettiğini, bu kayıp 5 yılda makyaj ve sosyal medya belediyeciliğinin görüldüğünü" savundu.
"Bolu Yüzyılı"na başlamak istediklerini, teşkilat ve gönüllülerle, Bolu halkının teveccühü ve samimiyetiyle ciddi yol aldıklarını anlatan Demirkol, şehirde ulaşım, turizm, sanayi, kentsel dönüşüm gibi birçok alanda problemlerin yaşandığını ifade etti.
Demirkol, sosyal belediyecilik anlamında Bolu'da çok ciddi eksikliklerin bulunduğunu belirterek, sosyal belediyecilikteki en önemli projesinin, 15 mahallede külliye şeklinde vatandaşlara hizmet verecek mahalle konaklarının inşası olduğunu söyledi.
Bu konaklarda kreş, halk eğitim ve yaşlı çınar merkezleri ile yaşlı sağlığı merkezlerinin bulunacağına değinen Demirkol, "Ayrıca saat 17.00'den sonra etüt merkezlerimizle Bolu'yu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim şehrine dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.
"Spor turizminde adından söz ettirecek il haline geleceğiz"
Demirkol, iki büyük merkezde 24 saat açık olacak, eğitim, kültür, sanat faaliyetlerinin yanı sıra yöresel lezzetlerin deneyimlendiği aile yaşam merkezi inşa etmeyi hedeflediklerini ve 5 yılda toplam 5 bin araçlık otopark sözü verdiklerini kaydetti.
Toplu taşıma ve ulaşımla ilgili yaşanan sıkıntıları da bildiğini dile getiren Demirkol, "Bunları da hızlıca halletmemiz lazım. Organize sanayi rezerv alanında bulunan yere yapılacak teknokent ve kapsül merkezimizle de üniversite öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerine en güzel şekilde katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin en güzel kapsül merkezini Bolu'da yapmış olacağız." şeklinde konuştu.
Demirkol, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmeleri devam eden yeni stadyumun da kente kazandırılacağından bahsederek, "Kartalkaya burada gurur abidemiz. İnşallah Bolu'da kayak gelişim merkezi planlıyoruz. Sezon içinde ve sonrasında stat, sahalar ve otellerimizle spor turizminde Türkiye'de adından söz ettirecek il haline geleceğiz. Kamp ve karavan alanlarımızla da turizme katkı sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.
İstihdam konusunda da projelerinin bulunduğuna dikkati çeken Demirkol, şunları kaydetti:
"Organize sanayi noktasında istihdama katkı sağlamak istiyoruz. Yeni organize sanayi rezerv alanları açıp sanayimizi geliştirerek, istihdama katkı sağlayacağız. Belediyedeki personellerimizle açmış olduğumuz sosyal tesislerde belediye istihdamını artırmayı da hedefliyoruz. Bu noktada istihdam ofisi kurmalıyız. İŞKUR ile ortak şekilde istihdama katkı sağlayacak belge ve sertifikaların verilmesi organizasyonunu belediye içerisinde yapmak istiyoruz."
"Sosyal konutlarla ilimizi rahatlatmak istiyoruz"
Demirkol, kentsel dönüşüm konusunu çok önemsediklerine işaret ederek, "Kentsel dönüşüm en önemli projelerimizin başında geliyor. Deprem bölgesiyiz. Bununla ilgili önemli yapılaşma ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapacağız." dedi.
Belediyenin sosyal konutlarının geçen 5 yıllık dönemde yapılmadığını ifade eden Demirkol, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Aynı zamanda bu arazilerimiz satılmış oldu. Biz de belediye imkanlarıyla sosyal konuta destek sağlamak istiyoruz. TOKİ marifeti ve destekleriyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile de görüşüyoruz. Bolu'muzda dirençli kent oluşturmak, kentsel dönüşüme katkı sağlamak için yeni rezerv alanlarda yapılacak sosyal konutlarla ilimizi rahatlatmak istiyoruz. Depreme dayanıklı kent haline gelme hedefimizin şu an çok gerisindeyiz. Bunu 5 yıl içerisinde başaracağız."
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