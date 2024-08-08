AK Parti Bursa İl Başkanı: Devlet Çiftçilerin Mallarının Zayi Olmasına İzin Vermeyecek

Politika

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Çiftçimiz şunu bilmeli, devlet onların mallarının zayi olmasına asla müsaade etmez" şeklinde konuştu.

Bursa'da Mustafakemalpaşa ve Karacabey'de domates üreticilerinin eyleminin adından açıklama yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eylemleri tasvip etmediğini belirterek, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve süreci hızlandırdıklarını ifade etti.

"Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 ila 25 arası fazla üretim var"

Domates üretiminde geçtiğimiz yıllara oranla ciddi bir arz fazlası olduğunu ve yaklaşık yüzde 25 rekolte artışı olduğunu belirten Gürkan, "Gelinen noktada ise Bursa, özellikle Mustafakemalpaşa ve Karacabey ovası olarak baktığımızda Türkiye'deki salça üretiminin yüzde 25'ini karşılayan bir bölgedeyiz. Geçtiğimiz sene verilen fiyatın üzerinde bir fiyat verilerek fabrikalar alım yapmıştı fakat bu yılki rekoltenin fazla olması ve geçtiğimiz sene yapılan üretimlerden vazgeçilip ardından domatese yönelinmesinden dolayı ciddi bir arz fazlası oldu. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 ila 25 arası fazla üretim var. Tespit edilen rakamlara göre 1 milyon 500 bin ton civarında bir domates rekoltesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla fabrikaların bir alım gücü var, sözleşme miktarları olarak yapılan alımlar var. Bu yıl açıklanan fiyat 3.90 civarlarındaydı ama gelen talebin fazla olması ve çıkan firelerin fazla olması sebebiyle üreticimiz tatmin edici bir rakama ulaşamadı. Bunu yansımalarının bir başka sebebi de dünya piyasalarındaki ihracat ile alakalı olarak yapılan fiyat analizlerinde bizim rekabet gücümüzün az olmasından kaynaklanıyor. Yurt dışına baktığımızda Çin ve İran'ın vermiş olduğu salça fiyatlarının bizim ihracatımıza ne kadar kotayı kaldırsak da 2023 Mayıs ayı itibariyle domates ihracatı ile ilgili kotalar kaldırıldı. Bu kotalara istinaden ihracat yolu açık olması sebebiyle alımlar daha da fazlalaştırılmaya başladı. Ama yurtdışı pazarlarının bu konuda alıcı olmaması, iç piyasada beklenenden daha fazla domates üretiminin olması bir anda alım yapan fabrikaları sıkıntıya soktu. Bizde birkaç gün içerisinde bu süreci gördükten sonra yaptığımız görüşmeler neticesinde Genel Başkan Vekili Efkan Ala, tarım ve ticaret bakanlarımızla konu ile ilgili istişareler yapılmış oldu. Valimiz de dün tüm ziraat odası başkanları ile toplanıp ne gibi önlemler alınabilir diye istişare sürecini başlattı" şeklinde konuştu.

3 bakanlık konu ile ilgili çalışma yürütüyor

Domates alımı için çalışmaların ivedilikle devam ettiğini kaydeden Gürkan, "Gelinen noktada yapılan şey şu, Tarım Kredi Kooperatifleri, ilk etapta 25-30 bin tona alım yaparak alımı biraz daha güçlendirmek, diğer taraftan tarım ve ticaret bakanımızla birlikte istişareleri sonucunda fabrikaların alım güçlerini yükseltebilmeleri adına da hazine ve maliye bakanımızla görüşerek onlara destek verilerek alım güçlerinin arttırılması konusunda bir çalışma yapılmış oldu. 3 bakanlığımız bu konu hakkında ciddi bir çalışma yapıyor. Arka planda da Bursa yerelinde valimiz Mahmut Demirtaş ve AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Refik Özen ile bir araya geldiğimizde bu süreçleri nasıl hızlandırabiliriz, onların çalışmalarını yapıyorduk. Fabrikalarımız ile de bizzat görüşülüyor. Bursa'da 11 tane salça üretimi yapan fabrika var, bizzat bunlarla tek tek görüşülüyor. Onların alımlarını arttırmak için en yapılabilir hem ticari hem de kredi desteği yönünden çalışmalar yürütüyoruz. Çiftçimiz şunu bilmeli, devlet onların mallarının zayi olmasına asla müsaade etmez, bunlarla ilgili elinden gelen bütün gayreti gösterir. Bu yapılan çalışmalar da bunun sonucudur. Önümüzdeki günlerde hem alımların yükselmesi hem de hem de bakanlıklarımızın destekleri sonucunda daha iyi bir sürece doğru gidileceğini düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel neticeler alacak ve vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi. - BURSA