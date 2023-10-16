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AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu! Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Sarı getirildi - Son Dakika

AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu! Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Sarı getirildi

Son Güncelleme: 16.10.2023 13:41

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi sonrasında yapılan genel merkez kurulları toplantısında Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanı İffet Polat ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu'nun seçildiğini duyurdu.

AK Parti'de, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanı İffet Polat, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu oldu.

GÖREVLENDİRMELER DEVAM EDİYOR

AK Parti'de 7 Ekim'de gerçekleşen Büyük Kongre sonrası görevlendirmeler devam ediyor. Genel Sekreter Fatih Şahin, Genel Merkez Kurulları'nın yapmış olduğu ilk toplantılar sonucunda, Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanlığı görevlerine gelen isimleri duyurdu.

GENEL MERKEZ KURULLARININ BAŞKANLARI BELLİ OLDU

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından genel merkez kurullarının ilk toplantılarını bugün yaptığını belirtti. Toplantıların sonucunda, Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına Mehmet Sarı, Merkez Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığına Mehmet Altay, Merkez Disiplin Kurulu Sekreterliğine Saliha Dönmez, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığına İffet Polat, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanlığına İsmail Cenk Dilberoğlu'nun seçildiğini bildiren Şahin, "Başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyor, kurullarımıza hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu! Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Sarı getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu! Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Sarı getirildi - Son Dakika
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