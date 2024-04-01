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AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında

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AK Parti'de seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gece balkon konuşmasında "31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız" sözleriyle sinyalini verdiği seçim değerlendirmesi yapılacak. Kulislere göre AK Parti'de tepkiler 6 isim üzerinde yoğunlaşıyor.

01.04.2024 17:27  Güncelleme: 17:35
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AK Parti'de seçim sonrası toplanacak ilk MYK'da başarısız seçim sonuçlarından sorumlu tutulan 6 ismi masaya yatırılacak. Bu isimler AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

AK PARTİ'DE SEÇİM SONRASI İLK MYK

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yerel yöneticilerini seçmek üzerine sandık başına gitti. Sürpriz sonuçlara sahne olan seçimden umduğunu bulamayan AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana yerel seçim sonuçları olacak ve sandıktan çıkan sonuçlar değerlendirilecek.

Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor. MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "BU GERİLEMENİN SEBEPLERİNİ MASAYA YATIRACAĞIZ" DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında şunları söylemişti: "Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız."

AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında

6 İSİM TOPUN AĞZINDA

Kulislere düşen bilgilere göre AK Partililer, başarısız seçim sonuçlarından 6 ismi sorumlu tutuluyor. Bu isimler yarınki MYK'da gündeme gelecek.

Tepkilerin yoğunlaştığı isimler şunlar:

  • AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen,
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz,
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir
  • AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
AK Parti\'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında

AK Parti, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında - Son Dakika

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    Yorumlar (15)

  • Gültekin Çetinkol: kürtleri dışladığınız müddetçe sürekli düşmeye mahküm olursunuz 84 164 Yanıtla Yasin Aydin: Kürtleri değil pkk yı demek istedin heralde. 124 13 A Er: Kürtleri değil PKKdan uzak. CHPKK karşı 58 11 Gabriel Temorsky: Kürt değil pkk . 37 2
  • Özkan Özdemir: ekonomi için emekli için toplanacak hali yoktu ya 107 21 Yanıtla
  • Ahmet Yalman: Filistin davasını sürekli kullanıp da icraatte birşey yapmazsanız Allah da halk da sizi yalnız bırakır. 21 11 Yanıtla Abdullah Kara: Senin öyle bi davan varmı?olsa zaten dünyada filistine el altından stklarla veya başka şekilde en fazla yardımı Türkiye’nin yaptığını bilirsin.. 9 5
  • İSMAİL KILINÇ: 1998 staj mağduru (8 ayın her haftanın 3 günü çalışan ben)hak yemeyin önce evet hak dediniz sonradan değil dediniz HAKKIMIZI verin sadaka değil torpil değil hak hak hak. 5 5 Yanıtla
  • Mustafa Kurt: Emekliye ne verecek acaba bu dersten sonra 5 2 Yanıtla A Er: Arık size Eko ve Mansur verir. Çok bekleyin 1 1
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