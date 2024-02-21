AK Parti\'den aday gösterildiği konuşulan Hüsnü Şenlendirici: Bir siyasi partiden olmadım

Politika

"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin İzmir'in Bergama ilçesinde AK Parti tarafından 1. sıra Belediye Meclis üyesi adayı gösterildiği ileri sürüldü. Siyasete girdiği konuşan sanatçı, aday gösterildiğini ancak bir partiye bağlı olmadığını belirtti.

"SİYASİ PARTİDEN DEĞİL, BELEDİYE BAŞKANI KONTENJANINDAN ADAY GÖSTERİLDİM"

Instagram hesabından bir açıklama yapan Hüsnü Şenlendirici, şu ifadeleri kullandı: "Bergama Belediyesi Meclis Üyeliğine aday gösterilmem ile ilgili bir açıklama yapma gereği duydum. Öncelikle, herhangi bir siyasi partiye üyeliğimin olmadığının bilinmesini isterim. Değerli dostum Sadık Doğruer'in ricası üzerine, bir siyasi partiden değil, belediye başkanı kontenjanından direk aday olarak gösterildim."

"BERGAMA'YA FAYDALI OLMAK İÇİN KABUL ETTİM"

"Ben de bu 'Başkan Kontenjanı Meclis Üyeliği Adaylık Teklifini', doğup büyüdüğüm Bergama'ya faydalı olmak adına, bir nevi 'Kültür Sanat ve Müzik Elçisi' olma misyonu ile kabul ettim. Kültürel ve sanatsal faaliyetleri, siyaset ve partiler üstü bir noktada gördüğümü belirtmek isterim. Kültür ve sanat, benim için ayrıştırıcı olmaktan ziyade bütünleştirici kavramlardır. Memleketim Bergama'nın tüm dünyada tanıtımına katkı sağlayacağına inandığım işler yapmayı arzuluyorum. Bu isteğimin siyasi çekişmelere konu edilmesini doğru bulmuyorum.