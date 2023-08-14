AK Parti'den Bahçeli'nin ittifak çağrısına ilk yorum: İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir - Son Dakika
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AK Parti'den Bahçeli'nin ittifak çağrısına ilk yorum: İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir

Son Güncelleme: 14.08.2023 13:02

AK Parti'den Bahçeli'nin yerel seçimler için İYİ Parti'ye yaptığı ittifak çağrısına ilk yorum geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ''İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir. Bir siyasi parti artık belirli bir süresi geçmiş, aktörleri belli olmuş ve tamamen de başka bir siyasi partinin arkasında piyon olmuş bir partinin söyleyeceği sözün vatandaşın nezdinde karşılığı olmaz'' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimlerle ilgili iddialı bir çıkış yapan Dağ, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın el değiştireceğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'ye yaptığı ittifak çağrısıyla ilgili de konuşan Dağ, "İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir." dedi.

"BAŞKA BİR SİYASİ PARTİNİN ARKASINA PİYON OLMUŞ"

Dağ, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yapmış olduğu çağrıya ilişkin, "İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir. İYİ Parti tarafından 26 Ağustos'taki beklentiler yükseltilmeye çıkartılıyor. Bu kongre için de aynı şey söylendi, ama kongrede akıllarda kalan 15 vekili keşke istemeseydik lafı oldu. Bir siyasi parti artık belirli bir süresi geçmiş, aktörleri belli olmuş ve tamamen de başka bir siyasi partinin arkasında piyon olmuş bir partinin söyleyeceği sözün vatandaşın nezdinde karşılığı olacağı söz konusu değildir" dedi.

"3 BÜYÜKŞEHİR KESİNLİKLE DEĞİŞİR"

Hamza Dağ, yerel seçimlere ilişkin de, "Belediye hizmetleri yönünden bir değerlendirme durumu söz konusu olduğunda 3 büyükşehirde kesinlikle belediye yönetimi değişir. İzmir'de biraz milletin farklı şekilde bir değerlendirmesi oluyor. Ben İzmir'de de inşallah biz bu dönemde çok şaşırtacak bir takım neticeler doğacağını, inşallah yerel seçimlere bu noktada uğraş veriyoruz." dedi.

"HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK"

Dağ'ın açıklarının devamı şöyle: "Yerel seçim çalışmalarına hızlıca başladık. Rakiplerimizin içinde bulunduğu hal bizi çok fazla ilgilendirmiyor. 17 seçim kazanmak kolay bir iş değil. Ana gündemimiz ekonomi ve ekonomiyle ilgili çalışmalar. İnşallah önümüzdeki seçimlerde başarılı bir netice alacağımıza hiçbir şüphemiz yok.

"BİR ÖNCEKİ SEÇİME GÖRE DÜŞÜŞÜMÜZ VAR"

Bir önceki seçime göre düşüşümüz var. Bunu kendi içimizde değerlendirip önümüzdeki seçimlerde daha yüksek oy almak için adım atacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu oylar üzerinden kendine, CHP'ye, altılı masaya başarı çıkartması boşuna bir uğraştır. Her ilin ayrı dinamiği var, kampanyalarımız buna göre olacak. Belki her ilde farklı aday için farklı slogan belirleyeceğiz."

YORUMLAR (1)
  • soner yavuz: sayın bahçeli MHP olarak artık siz atatürkçü demokrat vatansever milliyetçi bir parti değilsiniz bunu son 7-8 yılda halka gösterdiniz atatürkçüyüm diyorsunuz bu ülkede TC yasak andımız yasak ne mutlu türküm diyene yasak türkiye cumhuriyeti kelimesi yasak biz sizin kimlerle beraber olduğunuzu biliyoruz kimseye çamur atmayın bu halk tüm siyasi partilerin kimlerle beraber olduğunu kimin kimlerle yürüdüğünü çok iyi biliyor merak etmeyin seçimde AKP lilerin oyu ile barajı geçtiniz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik ittifak çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik ittifak çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

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Son Dakika Politika AK Parti'den Bahçeli'nin ittifak çağrısına ilk yorum: İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den Bahçeli'nin ittifak çağrısına ilk yorum: İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir - Son Dakika
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