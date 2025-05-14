AK Parti'den CHP'ye Etimesgut Belediyespor Eleştirisi: Ekmek Desteği Kesildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den CHP'ye Etimesgut Belediyespor Eleştirisi: Ekmek Desteği Kesildi

AK Parti\'den CHP\'ye Etimesgut Belediyespor Eleştirisi: Ekmek Desteği Kesildi

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, CHP'li yönetimin Etimesgut Belediyespor'a sağlanan ekmek desteğini kesmesine tepki gösterdi. Yalçın, belediyenin önceki desteklerini kesmesinin amacını sorguladı.

14.05.2025 11:27  Güncelleme: 11:30
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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Etimesgut Belediyesi tarafından Etimesgut Belediye spor'a gönderilen günlük 14 ekmek desteğinin CHP'li Erdal Beşikçioğlu yönetimi tarafından kesildiğini iddia etti.

AK Parti ABB Grup Başkanvekili ve Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, Etimesgut Belediyesi tarafından Etimesgut Belediyespor'a gönderilen günlük 14 ekmek desteğinin CHP'li Erdal Beşikçioğlu yönetimi tarafından kesildiğini dile getirdi. Yalçın, yaptığı konuşmada Erdal Beşikçioğlu yönetimindeki Etimesgut Belediyesi'nin daha önce de Belediyespor'a zorluk çıkardığını belirterek, "Etimesgut Halk Ekmek Fabrikası'nın kulübe verdiği günlük 14 ekmek desteği kesildi. Bu, günlük 150 liralık bir maliyete denk geliyor. Sporcuların ekmeğini kesmekteki amaç nedir? Etimesgut sporunu bitirmek mi istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Yalçın, CHP yönetiminin göreve gelir gelmez Etimesgut'taki ücretsiz spor kurslarını ücretli hale getirdiğini hatırlatarak, "Etimesgut'ta CHP yönetiminden önce Etimesgutlu evlatlarımıza tamamen ücretsiz olarak verilen spor kursları, göreve gelir gelmez ücretli hale getirildi. Şu anda tüm kurslardan ücret alınıyor. Bunlar Etimesgut Meclisi'nden çıkan kararlardır. Sonrasında değişiklik yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Tasarruf tedbirlerini kimin getirdiğini ve nasıl uygulandığını çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz anma etkinliklerinde tasarruf tedbirleri uygulanırken, diğer alanlarda neden aynı hassasiyet gösterilmiyor?" şeklinde konuştu.

CHP'li belediyenin göreve gelir gelmez Etimesgut Belediyespor'un yönetimini değiştirdiğini kaydeden Yalçın, "Göreve gelir gelmez Etimesgut Belediyespor Kulübü'nün yönetimini değiştirdiniz. Geçmişten kalan yöneticiler istifa etti. Kendi atadığınız yönetimle 2 ay sonra anlaşmazlığa düştünüz, ardından yeni atadığınız yönetimin de istifasını istediniz. Bu süreç, Ankara'nın marka değeri haline gelmiş Etimesgut Belediyespor Kulübü'nü iflasın eşiğine getirdi" dedi.

Yalçın, kulübün mobbinge uğradığını belirterek, "Önce kulübün 'Belediyespor' unvanını aldınız. Ardından belediyenin desteğini spor kulübünden çektiniz. Belediyenin otobüsünü kulüpten aldınız. Resmi ve gayri resmi yollarla tesislerinden tahliye etmeye çalıştınız. Ancak Etimesgut'un evlatları spor kulübüne sahip çıktı. Bugün orada Etimesgut'un evlatları futbol oynuyor ve binlerce taraftar takımlarını destekliyor" diye konuştu.

14 ekmeğin sporcular için önemine vurgu yapan Yalçın, "Bu kadar mı düştünüz? Sporcuların ekmeğini kesmekteki amacınız nedir? Etimesgut sporunu tamamen bitirmek mi istiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den CHP'ye Etimesgut Belediyespor Eleştirisi: Ekmek Desteği Kesildi - Son Dakika

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