AK Parti\'den CHP\'ye mehter tepkisi

24.04.2026 13:38  Güncelleme: 13:39
AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, kentte dün 23 Nisan kutlamalarına CHP il yönetiminin gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırt dönmesine sert tepki göstererek, "Eğer sen valiliğin programına davetli olarak geldiysen, kravatını bağladıysan, takım elbiseyi giydiysen, törene katıldıysan, en ön sırada sana yeri ayrıldıysa, o çocuklara öyle psikolojik baskı yapma hakkınız yoktur. Bu çocuklara böyle sözlü saldırıda bulunmaya hakkınız yoktur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin Gaziantep'te dün coşkuyla kutlanan 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde küçük öğrencilerin mehter takımı gösterisinde arkalarını dönerek protesto yapması tepkilere neden oldu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın açıklamasında CHP İl Başkanı Acar ve yönetiminin çocuk mehteran takımına sırtını dönmesine tepki gösterdi. Fedaioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Gaziantep'te gerçekleştirilen kutlama programında yaşanan hadisenin, sadece bir protokol tartışması değil, milletin köklü değerlerine, çocukların saf ve temiz emeğine yönelmiş bir saygısızlık olduğunu ifade etti.

"Mehter Marşı'yla sadece gurur duyabiliriz"

Fedaioğlu, "Mehteran bizim tarihimiz. Önemli olan kısmı o ve ben şahsen tarihimden hiçbir zaman utanmıyorum. Bilakis gurur duyuyorum. Gurur duymak da zorundayım. Çünkü ben bir Türk'üm. Türk olduğumu hiçbir zaman değiştiremem. Bu ülkede yaşayan herkes Türkiyelidir. Bütün kardeşlerimizin de başımızın üzerinde yeri var. Kürt de olsa, Türk de olsa, Arap da olsa, Çerkez de olsa, Laz da olsa hepsi Türkiyelidir. Hep beraber biz burada yaşıyoruz. Biz bununla sadece gurur duyabiliriz. Mehteri tercih etmeyip dinlemeyebilirler. Fakat protesto etme hakkı yoktur. Eğer sen valiliğin programına davetli olarak geldiysen, kravatını bağladıysan, takım elbiseyi giydiysen, törene katıldıysan, en ön sırada sana yeri ayrıldıysa, o çocuklara öyle psikolojik baskı yapma hakkınız yoktur. Bu çocuklara böyle sözlü saldırıda bulunmaya hakkınız yoktur. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki acı olaylar hepimizi üzdü. Bu protestonun da bu saldırılardan hiç farkı yok. Ha silahlı saldırı yapmışsın, ha sözlü saldırı yapmışsın. O çocukların ne günahı var? Okuldaki hocalarımız çocukların ailelerinden, 'bu çocuklar böyle bir gösteri yapacaklar' diyerek izin almış ve bilgi vermişler. Aileler gönül rızasıyla bunu kabul etmişler, ailelerin hoşuna gitmiş ve çocuklarda kabul etmiş. Çocuklara zorla yaptırıldığını zannetmiyorum" dedi.

"Çocuklara protesto etmeyi hiç doğru bulmadım"

Çocukların büyük bir heyecan ve gururla sergilediği mehteran gösterisine "saray kültürü" diyerek sırt dönülmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Fedaioğlu, "Burada bir anlayışsızlık hakim ve bizi bir türlü hazmedemiyorlar. Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyorlar. Cumhurbaşkanımız, bütün Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. Abdülhamid Han, tarihimizde çok önemli bir şahsiyettir. Ona hakaret ediyorlar. Okullarda farklı farklı gösteriler yapıyorlar. Küçücük çocuklara hiç akla alınmayacak gösteriler yaptırıyorlar. Geçmiş senelerde Balıkesir'de ve Eskişehir'de bunun örnekleri vardı. Kimse bunlara bir şey demezken, çocuklarımız Mehteran Marşı'nı çaldılar diye tepki gösteriyorlar. Bu çocuklara sözlü saldırmak, protesto etmek, psikolojilerini bozmak, doğrusu ben hiç doğru bulmadım. Bu toprakların tarihine, kültürüne ve değerlerine mesafeli duran anlayışlar, dün olduğu gibi bugün de kendilerini ele vermektedir. Mehteran; bir ideolojinin değil, bir milletin ortak hafızasıdır. Bu kadim mirası küçümsemek, 'özenti' diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmak; milletin değerleriyle bağ kuramayan bir bakış açısının en net göstergesidir" diye konuştu.

Toplantıya, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Sait Şahin, partililer ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

