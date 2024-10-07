AK Parti\'den Filistin İçin Basın Açıklaması

Politika

AK Parti Aydın İl Başkanlığı İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırıların birinci yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen açıklamada konuşan AK Parti Aydın İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Efe Mehmet Vardarlı, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha kabul etmediklerini Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız vatandaşları hedef aldığını belirten Vardarlı, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını söyledi.

Vardarlı, "İsrail kurulduğu günden bu yana, Batı'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircilikli tavrını gösteren bir örnek olmuştur. 7 Ekim'den bu yana da acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu. Bugün de bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur." dedi.

Açıklamaya Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve partililer de katıldı.