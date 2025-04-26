AK Parti\'den ihraç edilen Kocabıyık\'tan zehir zemberek "Murat Ongun" tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Operasyon çerçevesinde 50 kişi gözaltına alındı.

MURAT ONGUN'UN EŞİNİN GÖZALTINA ALINMASINA ESKİ AK PARTİLİ'DEN SERT TEPKİ

Üst düzey İBB yöneticilerinin bulunduğu listede, tutuklu Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya da yer aldı. Murat Ongun'un eşinin gözaltına alınmasına dikkat çekici bir isim yer aldı.

"28 ŞUBAT'TA ERDOĞAN'IN KARISINA, ÇOCUĞUNA YAPILMADI"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasına tepki gösterdikten sonra AK Parti'den ihraç edilen eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullandı. Kocabıyık, şunları söyledi: "Yıllar önce bir terbiyesiz Tayyip Erdoğan'ın eşine bir laf etti diye adamı parçalayacaktık. Şimdi ne oluyor? küçücük çocukların önünde anaları babaları alınıp götürülüyor. Sizde hiç mi insanlıktan bir eser kalmadı? O çocuklar bu travmaları ömürleri boyunca taşıyacak. Murat Ongun'un karısına ve çocuklarınayapılan 28 Şubat'ta ne Tayyip Erdoğan'ın ne de herhangi bir muhafazakarın karısına çoluğuna çocuğuna yapıldı.

"BU KADAR KÖTÜLÜĞÜ TANIDIĞIM İNSANLARA YAKIŞTIRAMIYORUM"

Ey zulmedenler, siz insanlığımızı, kültürümüzü, maneviyatımızı, irfanımızı, ihlasımızı ayakta tutan tüm sütunları bir bir kesiyorsunuz. İnşallah bir çöküntünün altında kalmayız. Bu kadar kötülüğü tanıdığım insanlara yakıştıramıyorum hala. Onun için bu çok yanlış işlerden bir an önce vazgeçmelerini ümit ediyorum."

İŞTE İSİM İSİM GÖZALTINA ALINANLAR