AK Parti'den ihraç edilen Kocabıyık'tan zehir zemberek "Murat Ongun" tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'den ihraç edilen Kocabıyık'tan zehir zemberek "Murat Ongun" tepkisi

AK Parti\'den ihraç edilen Kocabıyık\'tan zehir zemberek "Murat Ongun" tepkisi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermesinin ardından AK Parti'den ihraç edilen eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un gözaltına alınmasına sessiz kalmayan Kocabıyık, ''Ongun'un karısına yapılan 28 Şubat'ta ne Tayyip Erdoğan'ın ne de herhangi bir muhafazakarın karısına çoluğuna yapıldı.'' dedi.

26.04.2025 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Operasyon çerçevesinde 50 kişi gözaltına alındı.

MURAT ONGUN'UN EŞİNİN GÖZALTINA ALINMASINA ESKİ AK PARTİLİ'DEN SERT TEPKİ

Üst düzey İBB yöneticilerinin bulunduğu listede, tutuklu Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya da yer aldı. Murat Ongun'un eşinin gözaltına alınmasına dikkat çekici bir isim yer aldı.

AK Parti'den ihraç edilen Kocabıyık'tan zehir zemberek 'Murat Ongun' tepkisi

"28 ŞUBAT'TA ERDOĞAN'IN KARISINA, ÇOCUĞUNA YAPILMADI"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasına tepki gösterdikten sonra AK Parti'den ihraç edilen eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullandı. Kocabıyık, şunları söyledi: "Yıllar önce bir terbiyesiz Tayyip Erdoğan'ın eşine bir laf etti diye adamı parçalayacaktık. Şimdi ne oluyor? küçücük çocukların önünde anaları babaları alınıp götürülüyor. Sizde hiç mi insanlıktan bir eser kalmadı? O çocuklar bu travmaları ömürleri boyunca taşıyacak. Murat Ongun'un karısına ve çocuklarınayapılan 28 Şubat'ta ne Tayyip Erdoğan'ın ne de herhangi bir muhafazakarın karısına çoluğuna çocuğuna yapıldı.

"BU KADAR KÖTÜLÜĞÜ TANIDIĞIM İNSANLARA YAKIŞTIRAMIYORUM"

Ey zulmedenler, siz insanlığımızı, kültürümüzü, maneviyatımızı, irfanımızı, ihlasımızı ayakta tutan tüm sütunları bir bir kesiyorsunuz. İnşallah bir çöküntünün altında kalmayız. Bu kadar kötülüğü tanıdığım insanlara yakıştıramıyorum hala. Onun için bu çok yanlış işlerden bir an önce vazgeçmelerini ümit ediyorum."

AK Parti'den ihraç edilen Kocabıyık'tan zehir zemberek 'Murat Ongun' tepkisi

İŞTE İSİM İSİM GÖZALTINA ALINANLAR

  • Zeynep Ayten
  • Gözdem Ongun
  • Turan Aydoğan
  • Şafak Başa
  • Adem Şanlısoy
  • Elçin Karaoğlu
  • Mehmet Şahin
  • Onur Soytürk
  • Erdinç Çolak
  • Onur Aldı
  • Hakan Karaköse
  • Meral Çakır
  • Dursun Balcıoğlu
  • Kadriye Kasapoğlu
  • Mete Mağden
  • Cevat Kaya
  • Rasim Kaya
  • Melih Geçek
  • Naim Erol Özgüner
  • Yakup Öner
  • Ali Rıza Akyüz
  • Çağlar Türkmen
  • Turgut Tuncay Önbilgin
  • Arif Gürkan Alpay
  • Murat Yazıcı
  • Mehmet Çakılcıoğlu
  • Serap Öbekci
  • İhsan Yılmaz
  • Ali Ayçiçek
  • Fatih Özçelik
  • Begüm Çelikdelen
  • Engin Ulusoy
  • Murat Selvi
  • Nurten Uğursoy
  • Ramazan Gülten
  • Hülya Kırlıkova
  • Yeşim Özay
  • Oya Özinan
  • Mustafa Kemal Özcengiz
  • Onur Can Tekbaş
  • Hakan Aplak
  • Faik Özberk
  • Gökhan Köseoğlu
  • Metin Bal
  • Nazan Başelli
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, Murat Ongun, 28 Şubat, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den ihraç edilen Kocabıyık'tan zehir zemberek 'Murat Ongun' tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • yobaz deşen:
    aktroller hesap vereceksiniz elbet 32 37 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    dogru soyluyor. erken secim hemen... 29 35 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Hayırdır bu ne telaş.. yoksa sana mı ucu dokunuyor 33 24 Yanıtla
  • 008294:
    demmekki Erdoğan larin bir suçu yok ondan tutuklanmadilar 21 16 Yanıtla
  • Kemal:
    Bu got veren niye evlatsız oluyor...aq oğlu bırakın da soruşturma devam etsin Avrupa da olsa huyları çıktıkları yere gonderirlerdi 14 15 Yanıtla
  • Hls157128:
    gavat sanane 11 14 Yanıtla
  • Osman A:
    Bi sttır git.Bilmediğin şeylere burnunu sokma.Hayırdır sendeki telaş ve suçluyu savunma reaksiyonu nedir. 10 12 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Bu kadar rahatsız olduğuna göre ucu sanada dokunacak heralde yoksa bu kadar panik yapmasın... 9 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Yeni bayrak ilk kez BMGK’da göndere çekildi Suriye’den tarihi oturumda kritik İsrail uyarısı Yeni bayrak ilk kez BMGK'da göndere çekildi! Suriye'den tarihi oturumda kritik İsrail uyarısı
Trabzonspor U19’un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı?
Esenyurt’ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
Küme düşen ikinci takım belli oldu Beşiktaş, Hatayspor’u 5-1 yendi Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Trump’tan Zelenskiy’e ’Nadir Toprak Elementleri Anlaşması’ uyarısı: 3 hafta gecikti... Trump'tan Zelenskiy'e 'Nadir Toprak Elementleri Anlaşması' uyarısı: 3 hafta gecikti...
4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi 4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı

19:30
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB’den dikkat çeken savunma
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
18:47
Bülent Uygun, kızını toprağa verdi Cenazedeki hali yürekleri burktu
Bülent Uygun, kızını toprağa verdi! Cenazedeki hali yürekleri burktu
17:13
İran’da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
15:52
Papa son yolculuğuna uğurlandı İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
00:29
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
00:04
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
23:44
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş yapan uçaklara kuleden ’deprem’ uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden 'deprem' uyarısı
23:22
CHP’li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor
CHP'li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor
23:09
DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
22:54
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur
22:40
Solskjaer’den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Solskjaer'den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
22:30
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
22:28
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı
Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 20:12:15. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den ihraç edilen Kocabıyık'tan zehir zemberek "Murat Ongun" tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.