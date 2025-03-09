AK Parti'den İmamoğlu'na tepki: "Hakikatten uzak, mesnetsiz ve seviyesiz ifadelerle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmıştır" - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den İmamoğlu'na tepki: "Hakikatten uzak, mesnetsiz ve seviyesiz ifadelerle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmıştır"

AK Parti\'den İmamoğlu\'na tepki: "Hakikatten uzak, mesnetsiz ve seviyesiz ifadelerle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a saldırmıştır"

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından; geçtiğimiz gün Kayseri'de konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki geldi.

09.03.2025 21:30  Güncelleme: 21:32
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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından; geçtiğimiz gün Kayseri'de konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki geldi. Partiden yapılan açıklamada; "Hakikatten uzak, mesnetsiz ve seviyesiz ifadelerle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmıştır" denildi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılmıştı. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından İmamoğlu'nun programda yaptığı konuşmaya tepki gösterilerek; "Cumartesi şehrimize gelen Ekrem İmamoğlu yine bildiğimiz taktikleriyle, hakikatten uzak, mesnetsiz ve seviyesiz ifadelerle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmıştır" denildi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Bununla da yetinmeyerek, milli ve manevi değerlerimizi siyasi malzeme haline getirerek kendince mesaj vermeye kalkmıştır. Bu tutum, siyasi nezakete ve toplumsal birliğe zarar veren, sığ ve ayrıştırıcı bir siyasetin ürünüdür. Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır bu milletin hizmetkarı olmuş, Türkiye'yi her alanda kalkındırmış ve ülkemizi küresel bir güç haline getirmiştir. Bugün savunma sanayisinde, ekonomide, altyapıda ve uluslararası arenada Türkiye'yi güçlü bir konuma taşıyan, millet ve ümmet coğrafyasının lideridir. Kendi yönettiği şehrin temel sorunlarını çözmekten aciz bir kişinin, büyük hedeflerden bahsetmesi samimi değildir. Dahası, İmamoğlu'nun Kayseri ile ilgili ortaya attığı iddialar, onun gerçekle bağının ne kadar zayıf olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kayseri, sanayisiyle, ticaretiyle, üreten ve katma değer oluşturan bir şehir olarak Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biridir. Ancak belli ki, kendi yönettiği şehrin halini görmek yerine, beyhude hayalleri için kilometrelerce uzaktan ahkam kesmek daha kolayına gelmektedir. İstanbul'u su baskınları, trafik çilesi, çöp dağları ile yönetilemeyen bir metropol haline getiren birinin, Kayseri hakkında konuşması dikkate alınacak bir husus değildir. Öte yandan milli ve manevi hassasiyetlerimiz de bu milletin temel taşıdır. Bunları siyasi hesaplarla kullanmaya kalkışmak, halkın inançlarını ve tarihini sömürmek anlamına gelir ki tüm kamuoyu bu siyasetçinin konuşmasını dehşetle izlemiştir. İlçe kongrelerimizi yaptığımız salonu doldurmak için çevre illerden destek dilenenler ve taşıma yapanlar bilmelidir ki; doldurduğunuz sadece kirli algılarınızdır. Siz kirli siyasetinizle uğraşırken biz Kayseri'yi yatırımlarla, projelerle ve eserlerle büyütmekle meşgulüz. Biz, milletin iradesine ve vicdanına güveniyoruz. Türkiye, günü kurtarmaya çalışanların değil, gerçek hizmet adamlarının liderliğinde büyümeye devam edecektir. Milletimizin feraseti, sahte söylemleri gerçeklerden ayıracak kadar güçlüdür. Cumhurbaşkanlığı makamı, popülist söylemlerle değil, millet için taş üstüne taş koyarak kazanılır. 2023'te nasıl ki bu millet iradesini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmışsa, yine bu aziz millet bir sonraki seçimde de aynı sağduyu ile kararını verecektir. Türkiye için çalışan, üreten, eser bırakan kadrolar işinin başındadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da milletin gerçek sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den İmamoğlu'na tepki: 'Hakikatten uzak, mesnetsiz ve seviyesiz ifadelerle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmıştır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den İmamoğlu'na tepki: "Hakikatten uzak, mesnetsiz ve seviyesiz ifadelerle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmıştır" - Son Dakika
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