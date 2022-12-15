İmamoğlu'nun aldığı cezayla ilgili AK Partiden yeni açıklama: Devam eden yargı süreci üzerinden linç kampanyası yürütüyorlar - Son Dakika
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İmamoğlu'nun aldığı cezayla ilgili AK Partiden yeni açıklama: Devam eden yargı süreci üzerinden linç kampanyası yürütüyorlar

15.12.2022 17:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten hapis cezası almasına ilişkin bir paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz" dedi. Açıklamanın İmamoğlu ve muhalefet liderlerinin Saraçhane'de gerçekleştirdiği programa denk gelmesi dikkat çekti.

İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının yankıları devam ediyor. Karara birçok siyasi isim tepki gösterirken, AK Parti'den konuya ilişkin ilk resmi açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, devam eden yargı süreci üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik linç kampanyası üretildiğini söyledi.

Çelik konu hakkında şunları söyledi:

"Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz! Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır. Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir.

"LİNÇ KAMPANYASINA ASLA GEÇİT VERMEYİZ"

Ak Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz. AK Partimizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır.

"MİLLET İRADESİNDEN BAŞKA GÜÇ TANIMAYAN PARTİYİZ"

Yargı kararı sonrasında 6'lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletimiz görüyor. Yargı sürecini, 6'lı masa içinde siyaset yoluyla kabul ettiremedikleri bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullandıklarını da herkes görüyor. Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir. Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz… Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz!"

AK Parti'den İmamoğlu'nun aldığı cezayla ilgili ilk açıklama: Devam eden yargı süreci üzerinden linç kampanyası yürütüyorlar
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AK Parti, İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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