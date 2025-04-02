AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt

AK Parti\'den \'Siz de boykot yaptınız\' diyenlere yanıt

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, CHP'nin destek verdiği boykot çağrılarını değerlendirdi. ''AK Parti'de boykot çağrısı yaptı'' diyenlere yanıt veren Ünal, ''Biz de ''Boykot'' dedik. Biz de ''Boykot''u bir yaptırım olarak kullandık fakat halka karşı değil. Çocuk katili İsrail'e, Emperyalistlere, halkımızın kazancına göz diken fırsatçılara karşı kullandık.'' dedi.

02.04.2025 16:04
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı. Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken bugün için de genel boykot çağrısı yapılmıştı.

ÖZEL: BOYKOTU GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM

Özel boykot çağrısında, "19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301'i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak." ifadelerini kullandı.

"EVET BİZ DE BOYKOT DEDİK"

CHP'nin destek verdiği boykot çağrısına hükümetten çok sayıda eleştiri gelirken AK Partili Mahir Ünal, "AK Parti'de boykot çağrısı yaptı" diyenlere yanıt verdi. Ünay X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz "Bizi yalnız bıraktınız" dediğiniz ülkelere yaslanarak Anadolu'ya parmak sallarken, Anadolu'ya yaslanıp efendilerinize "Dünya beşten büyüktür" diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayamazsınız. Evet biz de "Boykot" dedik. Biz de "Boykot"u bir yaptırım olarak kullandık fakat halka karşı değil. Çocuk katili İsrail'e, Emperyalistlere, halkımızın kazancına göz diken fırsatçılara karşı kullandık. Her şey milletin gözü önünde oluyor. Bu millet ariftir. Utanmazın, rezilin kim olduğunu iyi bilir."

AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' eleştirilerine yanıt

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Son Dakika Politika AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ökkeş Kalem:
    Ee ticaret gemileri kimin di ? Fuarlarda stand açan kimlerdi hangi bakanlar o standları gezmeye gitmişti ? Ticaretinizi ortaya çıkaran gençleri tutuklatan kimlerdi ? 2 yuzlusunuz başka bişey demiyorum 81 26 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    katil İsrail dediniz ticarete devam ettiniz, İsrail'i protesto edenlerin göz altına aldınız hikaye anlatmayin bize 76 18 Yanıtla
  • Sk 06:
    İsrail ile ticaret yapan hainler içimizde yalan dolan akp Türkiyesi 60 23 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Rüşvet yolsuzluğu bastırmak için gündem değişmeye çalışmaktan başka hicbirsey değil.85 milyon insan 75 yıldır CHPyi iktidar yapmayarak kuyruk acıları geçmiyor geçmeyecek.Milli sirketlere boykot çağrısı yaparak, İngiltere de Anadoluya parmak sallayarak destek istemekle muhalefetin yüz karası olmuştur. 21 38 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kim olursa olsun insanların ekmeği ile oynamayın yazıktır günahtır ya 29 14 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Birileri biryerden birşeyleri yapmak için düğmeye bastı..Bu kendini akıllı sanan akılsızlar peşinden gidiyor..siz bu ülkede zengin oldunuz herşeye sahipsiniz ama onurunuz yok 28 7 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Esnaflar fırsatçı hükümetin suçu yok esnaflar doynmsuz zammı onlar yapıyor diyenler şimdi boykot yapılmasın diye konuşuyor oğlum 2 dakika adam olun desem kaç dk kaldı diyeceksiniz la bir duruşunuz olsun 22 7 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Ülkeye zarar veren herkes haindir 27 2 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    kimin iti oldugun ve sana destek verenlerinde kimin iti ve hizmetçisi olduğunuz bu hareketinizle belli oldu.Görmeyen cahillerimizede Allah akıl vesin demekten başka birşey diyemiyorum.Tasmanızı amerika,avrupa ve israil tutuyor.Akıllı olun ve iyi düşünün.Vatana ve milli değerlerimize ihanet ediyorsunuz. 14 12 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    eee özgür özelde destekliyorum dedi boykotu şimdi onuda mi göz altına alacaksınız... 10 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt - Son Dakika
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