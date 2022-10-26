Eski Tarım Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba, vekillikten ve partiden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. Fakıbaba, Partinin düşünceleriyle kendi düşüncelerinin uyuşmadığını belirten Fakıbaba'nın rozetini parti genel merkezinde İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı.
2023 seçimlere aylar kala araştırma şirketleri de harekete geçti. Son olarak ORC Araştırma tarafından 13-17 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
Sonuçlara göre 2018'deki seçimleri göre oy oranı yüzde 9.6 düşen AK Parti, yüzde 43.1 ile listenin başında yer aldı. HDP ise yüzde 21.1 oranla ikinci sırada yer aldı. Oyunu en çok artıran parti ise İYİ Parti oldu. İYİ Parti, oyunu yüzde 7 artırarak yüzde 8.9'a ulaştı. CHP ise yüzde 4.3 artışla yüzde 8.2'ye sahip oldu.
Son Dakika › Politika › Son anket Fakıbaba'nın 'Adalet yok' dediği kentte yapıldı! Zirvedeki parti açık ara fark attı - Son Dakika