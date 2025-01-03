AK Parti Denizli İl Başkanlığına Yeni Atama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Denizli İl Başkanlığına Yeni Atama

AK Parti Denizli İl Başkanlığına Yeni Atama

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, aday olmayacağını duyurarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni il başkanı adayı olarak belirlenen Muhammet Subaşıoğlu'na başarılar diledi. Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teşkilata hayırlı olsun dileklerini iletti.

03.01.2025 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Kongrede aday olmayacağını açıklayan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından il başkanı adayı olarak ilan edilen Muhammet Subaşıoğlu'na başarı diledi.

AK Parti İl Başkanı Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bugün İstanbul'da AK Parti Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yaptığımız istişare toplantımız sonrası, AK Parti Denizli İl Başkan Adayımız Muhammet Subaşıoğlu olarak karar verilmiştir. Tüm AK Parti Denizli İl Teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun. Muhammet Subaşıoğlu başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlikle durmadan yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Muhammet Subaşıoğlu, Yerel Haberler, Sosyal Medya, Politika, AK Parti, denizli, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Denizli İl Başkanlığına Yeni Atama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:21 Suriye’ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara’nın elini sıkmadı Suriye'ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:49:53. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Denizli İl Başkanlığına Yeni Atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.