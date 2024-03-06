AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör: Seçimi büyük farkla kazanacağız

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde il ve ilçe teşkilatları olarak ta seçim çalışmalarında adaylara destek verdiklerini söyledi. İl Başkanı Güngör, "Her gün 32 araç, toplam 320 AK teşkilat üyesi ile sahadayız. Denizli kararını verdi. Bu seçimi büyük farkla yine biz kazanacağız" dedi.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde AK Parti teşkilatları olarak seçim çalışmalarına verdikleri destekle ilgili açıklama yaptı. AK Teşkilat üyelerinin her seçimde olduğu gibi yine sahalarda başkan adaylarının yanlarında olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Güngör, "AK Parti Denizli Teşkilatlarımız dünden bugüne her zaman çalışkan ve fedakar olmuştur. Bu seçimlerde de hep beraber çok çalışıyor, kapı kapı, sokak solak, sahada olup hem Pamukkale, hem Merkezefendi hem de Denizli Büyükşehir için gerçek belediyecilik AK Parti'dir diyoruz. Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri için toplam günlük 32 araçla toplamda 320 teşkilat üyesi arkadaşımız kentin her noktasında karış karış seçim çalışması yapıyor. Başkan adaylarımıza destek istiyor. Teşkilatımızın her üyesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
"Cumhur ittifakı gece gündüz çalışıyor"
Cumhur İttifakı olarak MHP teşkilatlarının da desteğiyle il merkez ve ilçelerin tamamında yerel seçim çalışmalarına gece gündüz devam ettiklerine dikkat çeken İl Başkanı Güngör, "AK Parti Denizli Teşkilatı olarak ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte sahadayız. 32 aracımız her gün 320 teşkilat üyelerimiz için sürekli hareket halinde. İlçe başkanlarımız koordinasyonu yapılıyor. İl başkanlığı olarak da koordinasyona katkı sağlayarak çalışmalarımızı yapıyoruz. MHP teşkilatları da çalışmalarımızda bizlere destek veriyor. Halkımız kararını verdi. Seçime sayılı günler kaldı. Ama biz rehavete kapılmadan, gece gündüz demeden, Cumhur ittifakı olarak Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Başkan Adayımız Osman Zolan'ın tekrar kazanması, Pamukkale'de Halil Pekdemir, Merkezefendi ilçesinde de Ekrem Başer'in kazanması için çalışacağız. Seçimi inşallah büyük farklarla kazanacağız. Durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. AK Parti belediyeciliği ile gerçek belediyecilik devam edecek. Milletimizin hizmetkarı olacak belediye başkanlarımız destan yazacak. Denizli hak ettiğini almaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör: Seçimi büyük farkla kazanacağız - Son Dakika
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