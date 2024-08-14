AK Parti Denizli İl Teşkilatı 23. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Denizli İl Teşkilatı 23. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Denizli'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, AK Parti Denizli İl Teşkilatı tarafından yapılan konuşmalarda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yol yürümekten onur duyulduğu vurgulandı. Programa, AK Parti Denizli milletvekilleri de katıldı.

14.08.2024 16:47
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Denizli'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

AK Parti Denizli İl Teşkilatı tarafından, il başkanlığında düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümekten onur duyduğunu söyledi.

Güngör, Erdoğan'ın yolundan siyasi hayatlarına devam edeceklerini anlatarak, "Bizim sicil amirimiz milletimiz dedik ve emri de milletimiz haricinde bugüne kadar hiç kimseden almadığımızı ifade ettik. Nabza göre şerbet verenlerden, rüzgara göre yön değiştirenlerden ve menfaatleri uğruna değişenlerden olmadık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen program canlı izlendi.

Programa AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Denizli İl Teşkilatı 23. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

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