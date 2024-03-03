AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Adayı Bilden\'den Engellilere Müjde

Politika

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir adayı Bilden: "Bu seçim, siyasi bir seçim değil, hizmet seçimi"

DİYARBAKIR - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, bu seçimin siyasi bir seçim olmadığını, hizmet seçimi olduğunu belirterek engellilerin yaşamlarına yardımcı olacak elektrikli sandalye dahil tüm alet ile makineleri belediye olarak ücretsiz vereceklerini ve engelli derneklerine de giriş çıkışları kolay olacak şekilde ücretsiz yer tahsis edeceklerini söyledi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, merkezi Diyarbakır'da bulunan Engelsiz Bileşenler Federasyonu'nu ziyaret ederek Federasyon Başkanı Abdulmecit Yılmaz ve engelli dernekleri başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkanlığı döneminde engellilerle ilgili hayata geçireceği 3 müjdesinin olduğunun bildiren Bilden, ilk projesinin kenti engelsiz hale getirmek olduğunu söyledi.

Yüksek mimar olduğunu hatırlatan Bilden, "Yaklaşık 11 yıl belediyecilik yaptım, parklar nasıl yapılır, yollar nasıl yapılır, kaldırımlar nasıl yapılır, sizin buralarda rahat bir şekilde yaşamınızı sürdürebilmeniz için ne gerekir o çerçevede şehrimizi planlayacağız. Sizin kullanmanız gereken ve sizin yaşamınıza hayatınıza yardımcı olan aletlerin, makinelerin, elektrikli sandalyelerin hepsini biz belediye olarak ücretsiz vereceğiz, bu da ikinci önemli projem" dedi.

"Engelli derneklerine ücretsiz yer tahsis edeceğiz"

"Üçüncüsü de, sizin bu yerinizi görünce gerçekten üzüldüm, bir daire olabilir ama zemin katta olmasını ben tercih ederim" diyen Bilden şöyle konuştu:

"Rahat bir şekilde girip çıkabilmeniz için zemin katta olması gerekir. O tür mekanların hepsini de ben size tahsis edeceğim ve onlardan hiçbir şekilde herhangi kira ve ücret almayacağız. Umuyoruz ki toplumuzda engelli kardeşlerimiz hep mutlu olsun. Bu bir kaderdir, bizim insan olarak yapabileceğimiz bir şey yok ama bizim idareci olarak yapabileceğimiz çok şey var, onları bizim yapmamız lazım."

Bu seçimin, siyasi bir seçim değil, hizmet seçimi olduğunu vurgulayan Bilden, "AK Parti iktidarları döneminde çok güzel yasal düzenlemeler yapıldı, bunların uygulanması önemli. Bir de şunu yapmamız lazım. Bizim, Diyarbakır özelinde işler yapmamız lazım. Kıymetli kardeşlerim bu seçim siyasi bir seçim değil, bu seçim hizmet seçimidir. Bu gün biz ne dersek diyelim eğer siz bu kentte bu şehirde mutlu yaşamıyorsanız hiçbir anlamı yoktur. Benim engelli kardeşlerim eğer bu şehirde engelsiz yaşamlarını sürdüremiyorlarsa, diğerlerinin hepsi hikayedir ve hiçbir anlamı yoktur. Ben sözümü verdiysem kellem de gitse yaparım, ben yaşantımda hiçbir zaman lafımı sözümü yemedim herkes bunu bilir" ifadelerinde bulundu.