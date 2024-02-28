Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile birlikte 'Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri Kadın Kanaat Önderleri Buluşması' etkinliğine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi'nde 'Aile Söyleşileri Kadın Kanaat Önderleri Buluşması' etkinliği düzenlendi. AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile birlikte etkinliğe katılarak, Eskişehirli kadınlarla bir araya geldi. Etkinlikte yoğun ilgiyle karşılanan Hatipoğlu, AK Parti'nin kadınlara verdiği değerlerden bahsetti.

"Belediyeler vatandaşına hizmeti götürmek zorundadır"

Eskişehirli kadınların kentin siyasetinde, ticaretinde ve sosyal hayatında çok önemli bir rol sahibi olduğunu belirten Hatipoğlu, "Eskişehir, hükümetin yatırımlarından pay alma konusunda çok şanslı bir şehir ancak bugün dönüp baktığımızda belediye, hükümetin yapacağı yatırımları engelliyor. İnşallah 31 Mart'tan sonra bizler göreve geldiğimizde Sayın Bakanımızın birazdan anlatacağı o yatırımlara kavuşacağız. Bu yatırımların engellenmemesi lazım çünkü seçimler gelir geçer, A kazanır, B kazanır ama hangi parti olursa olsun, belediyeler vatandaşına hizmeti götürmek zorundadır. Bizim Eskişehir'de böyle bir sorunumuz var. Gördüğünüz gibi kadın bakanımız ve milletvekilimiz ile sizlerin, Eskişehirli kadınların misafiri olduk. Partimiz kadına en üst düzeyde değer veriyor. Bugün Sayın Bakanımız ile başımızın tacı eski bakanımız, Eskişehir Milletvekilimiz Ayşen Gürcan Hanımefendiyi görüyorsunuz. Ayrıca Odunpazarı Belediye Meclis üye listemizde 1'nci sıramızı kadın kolları başkanımıza verdik. Yani bu partimizin kadına verdiği değerin ve kadının en üst seviyede temsil edildiğinin göstergesidir. Biz, 31 Mart'tan sonra belediye çalışanlarında kadınların pozitif ayrımcılıkla daha üst seviyede temsil edilmesini sağlayacağız. Sayıştay raporları açık ve net yazılmış. Diyor ki; 'Belediyelerin asli görevlerinden biri, kadın sığınma evleri yapmaktır.' Tabii mevcut belediye bunları yapmamış. Bunlara ek olarak, çocuklarımız için, özellikle çalışan kadınlar için kreş çok önemli. Biz inşallah bu kreş konusunda da her mahallemize ücretsiz kreşleri hızlı bir şekilde yapacağız. Seçildikten sonra vatandaş ayırt etmeksizin herkese eşit hizmet sağlayacağız ancak kadınlara ve çocuklara pozitif ayrımcılıkla çok daha fazla hizmet verebilmek için sizlerle beraber çalışacağız" dedi. - ESKİŞEHİR