Marmara Depremi\'nin 26. Yıldönümü Mesajı

17.08.2025 09:44
AK Parti Eskişehir Çevre ve Şehircilik Politikalar Başkanı Abdullah Törü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Eskişehir Çevre ve Şehircilik Politikalar Başkanı Abdullah Törü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Törü, mesajında, deprem gerçeğinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirtti.

17 Ağustos 1999 günü sabaha karşı yaşanan büyük Marmara depreminin sadece binaları değil milyonlarca insanın hayatını da derinden sarstığı kaydeden Törü, "O gece on binlerce canımızı kaybettik, yüzbinlerce insan evsiz kaldı. Acıyı, çaresizliği ve dayanışmanın en derin halini birlikte yaşadık. Türkiye'nin deprem gerçeği, her bir vatandaşımızın can güvenliğini doğrudan ilgilendiren en önemli meselelerden biridir. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde en başından beri ortaya koyduğumuz vizyon milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşayabileceği modern, dayanıklı ve yaşanabilir şehirler inşa etmektir. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirilen projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tamamı gibi Eskişehir'in de deprem riski altında olduğuna dikkati çeken Törü, şöyle devam etti:

"Depremler yalnızca Marmara veya Ege bölgesinin meselesi değildir. Şehir, fay hatlarına yakınlığı ve artan nüfus yoğunluğu sebebiyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Maalesef üzülerek ifade etmek istiyoruz ki Eskişehir'de yerel yönetimlerin 26 yıldır kentsel dönüşüm ve deprem tedbirleri konusunda kayda değer adımlar atmaması büyük bir eksikliktir."

Eskişehir'in geleceğini güvence altına almanın herkesin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Törü, "İl Başkanımız Gürhan Albayrak'ın her fırsatta dile getirdiği gibi konu Eskişehir'in geleceğiyle gerisi teferruattır. Biz, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı olarak bilhassa kentsel dönüşüm hususunda her türlü iş birliğine varız. Bunu tekrar ifade etmiş olalım. Bu vesileyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kıymetli ailelerine tekrar sabırlar diliyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi bütün felaketlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

AK Parti, Marmara, Deprem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
