AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Teşkilat Başkanlığı Görevini Devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Teşkilat Başkanlığı Görevini Devretti

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini yaklaşık 1 buçuk yıldır sürdüren Emre Aydın, Muhammed Ali Kaya'ya görevini devretti. Aydın, görev süresi boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya özen gösterdiğini belirtti. Yeni İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya ise, AK Parti'nin Eskişehir teşkilatını kurmak için genç yaşta çaba sarf ettiğini ifade etti.

10.07.2024 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini yaklaşık 1 buçuk yıldır sürdüren Emre Aydın, teşkilat üyeleri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıyla görevini Muhammed Ali Kaya'ya devretti.

Toplantıda söz alan Emre Aydın, 1 buçuk yıl boyunca sürdürdüğü görevini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünü yere eğmemek için elinden gelen kuvvetle sürdürdüğünü belirtti.

Aydın, seçimlere 50 kala göreve geldiklerini dile getirerek, "Mahalle başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, var gücüyle bizim arkamızda destekçimiz oldu, elimizden gelen gayreti gösterdik. Yerel seçimlerde de elimizden gelen gayreti gösterdik. Gönül isterdiki durum daha farklı olsun, ancak milletimizin takdiri bu yönde olduğu için tabii ki buna saygı duyuyoruz. Muhalefet olma görevimizi de elimizden gelen gayretle yerine getirdik. Bugün de bu görevi yaklaşık 1 yıldır Yönetim Kurulu Üyemiz olan Muhammet kardeşime devredeceğim." dedi.

Aydın'dan görevi devralan Muhammed Ali Kaya ise, henüz 15 yaşındayken AK Parti'nin Eskişehir teşkilatını kurmak için çabaladığını kaydetti.

Eskişehir'in her mahallesinde bulunduğunu aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teşkilatın her kademesinde 2006-2007 yılları arasında Gençlik Kolları'nda çalıştım, diğer kademelere de destek verdim. Öncelikle ilçe başkanlarıma ve Emre başkanıma bu görevi layıkıyla üstlendiği için, yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Amaç yanlışsa, sonuç da her zaman yanılgıdır. İl Başkanı'mızın amacı Eskişehir, bizim de amacımız Tepebaşı diyoruz. İnşallah mahallelerimizden başlayarak bu bayrağı en ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız. "

Toplantıya teşkilat üyelerinin yanı sıra Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, Eskişehir Teşkilat Başkanı Atakan Tetik, ve İl Sekreteri Sevda Şenoturan katıldı.

Etkinlik, yeni İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya'ya çiçek taktimi ile son buldu.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Ali, Emre Aydın, Eskişehir, Tepebaşı, AK Parti, Aydın, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Teşkilat Başkanlığı Görevini Devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
15:46 Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı
15:13 EURO 2024’e damga vurdu Messi’nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis’in oyu da bizleri kurtaramayacak AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis'in oyu da bizleri kurtaramayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 17:09:58. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Teşkilat Başkanlığı Görevini Devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement