AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken Kimdir?

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı ise Deniz Köken oldu.

DENİZ KÖKEN KİMDİR?

1964 yılında Ordu'da doğan Deniz Köken, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde memurluk yaparak çalışma hayatına başlamıştır. Bankacılık sektöründe 1989–1994 yılları arasında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, yerel yönetim alanında kariyerine odaklanmıştır.

SİYASİ KARİYERİ

1994 yılında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Deniz Köken, bu dönemde birçok başarılı projeye imza atmıştır. Aynı zamanda 1994-1999 yılları arasında Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmış ve Eyüp Musiki Vakfı'nın kurucuları arasında yer almıştır.

1999-2002 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İBB Bütçe Komisyonu Üyeliği ve İBB Tarife Komisyonu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 2004 yılında Kağıthane Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenen Köken, 2004-2009 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yapmıştır.

2009-2014 yılları arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapan Deniz Köken, 2014-2018 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş ve aynı dönemde Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür.

2019 Yılında Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Köken, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi için tekrardan AK Parti'den Eyüpsultan'a aday oldu.