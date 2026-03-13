AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Ateşlenen füzelerin niyetinin peşine düşmeliyiz

13.03.2026 19:31
AK Parti Gaziantep Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Ali Şahin, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmatlarla ilgili konuşan Şahin, ''Bizim Türkiye olarak füzelerin ateşlendiği noktaların değil, ateşlenen füzelerin niyetinin peşine düşmemiz lazım'' ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA DAHİL ETMEK İÇİN YAPILMIŞ OLABİLİR"

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Ali Şahin, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmatlarla ilgili konuşan Şahin, "Normalde 1 hafta içerisinde rejimin sona ermesiyle sonuçlanacak bir savaş planlanıyordu. Belki de küresel aktörler de buna göre hazırlanmıştı ama savaş bölgesel bir hal aldı.

Böyle olunca kontrolden çıkan bir savaşı yeniden kontrol altına almak için yeni aktörleri de mi dahil edebilir miyiz planlamasının bir ürünü olarak Türk hava sahasına yönlendirilmiş mühimmatlar da olabilir" dedi.

"ATEŞLENEN FÜZELERİN NİYETİNİN PEŞİNE DÜŞMELİYİZ"

Şahin ayrıca "Acaba NATO'nun üyesi olan Türkiye'yi tahrik ederek NATO'yu bu işin içine sürükleyebilir miyiz düşüncesi de olabilir. Ancak bu kolay bir süreç olmayacaktır. NATO'nun böyle bir aksiyon alması bir takım şartlara bağlı. Bu şartlardan biri bütün NATO ülkelerinin tamamının onay vermesi.

NATO ülkeleri içerisinde savaşla ilgili fikirleri karmaşık ve tutarsız. Dün de Almanya biz bu savaşın içinde olmayacağını açıkladı. Türkiye zaten bu savaşın içerisinde olmadığını ve olmayacağını duyurdu.

Hem Türkiye'yi hem de NATO'yu bu savaşın parçası haline getirmeyi hedefleyen füze girişimlerinin sonuç alması mümkün görünmüyor. Bizim Türkiye olarak füzelerin ateşlendiği noktaların değil, ateşlenen füzelerin niyetinin peşine düşmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    onlarin derdi türkiyeyi savaşin ıçine çekmek ama oyuna gelmez türkiye umarim 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
