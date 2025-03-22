AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'tan CHP'ye: "Yargının vereceği karara saygı gösterin"

SAMSUN - AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, "Lütfen rica ediyorum, yargının vereceği karara saygı gösterin. Milleti sokağa dökmek doğru bir tavır değil" dedi.

Samsun'da AK Parti İl Başkanlığında farklı siyasi partilerden AK Parti'ye katılan meclis üyelerine rozet takma törenine katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye gündemi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde şiir okuduğu gerekçesiyle görevden alındığını ve bu olayda yargı kararına saygı duyarak vatandaşları sokağa çağırmadıklarını hatırlatan Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özer'i uyardı. Özel'i yargı kararına saygı duymaya çağıran AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Daha yargı karar vermeden yeri göğü inletip insanları sokağa dökmeye çalışan bir zihniyet var. Çünkü onlar bu ülkenin sahibi, biz marabaydık. Ne zamana kadar? Recep Tayyip Erdoğan gelene kadar. Recep Tayyip Erdoğan'dan önce ülkenin kurucu sahipleri vardı. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra 86 milyon bu ülkenin sahibi olduğumuzu anladık. Onlar bizi işçi olarak görürlerdi, maraba olarak görürlerdi. Hamdolsun bakın hangi noktadan nereye geldik? Şimdi Rabb'ime hamdediyorum. ya Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Ziya Gökalp'in şiirini okutmak yerine hırsızlıktan yargılansaydı, yolsuzluktan yargılansaydı, teröre yardım yataklık etmekten yargılansaydı, ben AK Parti grup başkan vekili olarak başörtülü kardeşlerimin hakkını aramak için verdiğim kanun teklifinden yargılanmak yerine hırsızlıktan, yolsuzluktan, arsızlıktan ve teröre yardım yataklık etmekten yargılansaydım benim evlatlarım benim yüzüme bakamazdı. Rabb'ime hamdolsun ki biz böyle bir liderin şiir okudu diyen önünü kesilmeye çalışılan, hayatı karartılmaya çalışılan Türkiye'nin geleceğine bir ket vurmaya çalışan bir iradeyle mücadelede bu hale geldik. Onun için yaptığımız mücadelenin kıymetini bilelim" diye konuştu.

"Anarşizmi tahrik eden, insanları sokakta birbirine kırdırmaya çalışan CHP ile karşı karşıyayız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yaptığı çağrı dolayısıyla uyaran Elitaş, "Devleti sahiplenmeye çalışan, omzunda silahları olup ülkeyi balans ayarı verilmeye çalışanlara sırtını dayayanlar bugün yaptıkları işlerin yargıdan, mahkemeden sonuçlanmasını hazmedemiyorlar, farklı bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bırakın mahkeme kararını versin. Bağımsız yargı ne diyorsa ona boynumuz kıldan ince. 341 milletvekili olan Türkiye'nin en büyük partisi, ikinci parti yarımızdan az olmuş bir partiye kapatma davası açılırken 'Şeriatın kestiği parmak acımaz' diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, genel başkan yardımcısı vardı. Ama şimdi Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davasıyla yargılanan bir siyasi partinin hakkında 'Şeriatın kestiği parmak acımaz' diyen Cumhuriyet Halk Partisi varken bugün yargıyı suçlayan, milleti sokağa dökmeye çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi ile karşı karşıyayız. Anarşizmi tahrik eden, insanları sokakta birbirine kırdırmaya çalışan, 12 sene önceki Gezi Olaylarının provasını yapmaya kalkışan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in de kontrolünden çıkmış bir kalabalıkla onları tahrik ederek bir noktaya doğru götürmeye çalışan, kontrolünü kaybetmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı karşıyayız. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, lütfen rica ediyorum yargının vereceği karara bizim daha önceki gösterdiğimiz gibi siz de saygı gösterin. Bakın milleti sokağa dökmek doğru bir tavır değil. Doğru bir davranış şekli değil. Başkalarının taşeron olarak görev yapabilirler. Ülkemizin bu coğrafi üzerinde hesabı, hevesi, ağzının suyu akanlar var. Onların yaptıkları işe onların yaptıkları hesaplara, onların yaptıkları oyunlara alet olmayalım. Ülkemizde barışın Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için, terörsüz bir Türkiye inşa etmek için çıktığımız bu yolda önümüze engel olmaya çalışanları, set vurmaya, ket vurmaya çalışanların ekmeğine yağ sürücü hareketler yapmayın diyorum. Onun için değerli kardeşlerim bu mübarek Ramazan'dan sizlere tüm hemşerilerimize sukunet ve sağduyu düşer. Tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza sukuneti ve sağduyuyu tavsiye ederim" diye konuştu.

14 meclis üyesinin AK Parti'ye geçişini de kutlayan Elitaş, ayrıca şunları söyledi:

"Bugün Samsun'daki 17 ilçemizin 14'ünde belediye meclis üyesi arkadaşlarımız AK Partimize katılıyorlar. Bize şeref veriyorlar. Böylesine zor bir zamanda Türkiye'nin karıştırılmak istediği bir süreçte dimdik Cumhurbaşkanımızın liderimizin arkasında durmak için bizimle beraber olan değerli 14 belediye meclis üyesi arkadaşlarımı tebrik ediyorum. AK Parti'ye katıldınız, hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz."

Rozet takma törenine ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse'nin yanı sıra parti teşkilatı üyeleri katıldı.

Törende Cevdet Yalçıntaş, Osman Atlı, Mehmet Uyanık, Enver Emeksiz, Fikret Baştan, Ali Ömür, Davut Numanoğlu, Nail Çatal, Salih Gün, Ramazan Çotur, Öztürk Doğutaş, Kemal Bekar, Yunus Aydoğan ve Mehmet Akkurt'a AK Parti rozeti takıldı.