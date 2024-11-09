AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Kayseri'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Kayseri\'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Vatandaş, 31 Mart seçimlerinde yaptığı tercihlerinden dolayı rahatsız olduğunu göstermeye başladı.

09.11.2024 20:18
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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Vatandaş, 31 Mart seçimlerinde yaptığı tercihlerinden dolayı rahatsız olduğunu göstermeye başladı." dedi.

Elitaş, Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocasinan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ülkede AK Parti döneminde verilen hizmetleri anlattı.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri halk için çalıştığını belirten Elitaş, " Türkiye'nin şu anda geldiği durumu ben 22 yıl önce hayal etseydim, hayal dünyasında anlatmaya çalışsaydım, 'biz artık kendi uçağımızı, kendi helikopterimizi, insansız hava araçlarımızı yapacağız' deseydim herhalde herkes gülerdi. Biz göreve geldiğimizde Cumhuriyet tarihinde yapılan 6 bin 101 kilometre yola 30 bin kilometrelik duble yol ilave ettik. Şimdi artık Türkiye'nin her tarafını raylarla döşemeye başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Elitaş, hızlı trenin 2027 yılının sonunda Kayseri'ye de geleceğini, bu hizmetle birlikte Kayseri ile Ankara arasının 2, Kayseri ile İstanbul arasının da 5 saate düşeceğini dile getirdi.

Türk milletinin, kurulduğu günden beri AK Parti'ye büyük destek verdiğinin altını çizen Elitaş, şunları ifade etti:

"31 Mart seçimlerinde bir yol kazası oldu ama son zamanlarda gelen anketlere, yaptığımız kongrelerin sonuçlarına baktığımızda ve iyi bir zamanlamayla düzenlenen Türkiye Buluşmaları'na katılımı değerlendirdiğimizde durum değişiyor. Vatandaş, 31 Mart seçimlerinde yaptığı tercihlerinden dolayı rahatsız olduğunu göstermeye başladı. 'Ben niye hata yaptım' deme yolunda değişimin olduğunu hissediyoruz. AK Parti sadece listelerde ismi yer alanların görev yaptığı değil, o davaya inanan, güvenen, Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşı olmak isteyenlerin partisidir. 'Makam bitti, görev bitti. Artık ben gittim, gidiyorum' diyenlerin partisi değildir. Teşkilatlar yeni bir dirilişin, yeni bir heyecanın, hareketin başlangıcıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, liderimizin de söylediği gibi bu teşkilatlar, bu kongreler bizim tekrar bir araya gelme, yeniden heyecan duymamız için hareketin başlangıcı olacaktır."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da büyük ve güçlü Türkiye hedefi için AK Parti'nin tüm kademelerinin elinden geleni yaptığını söyledi.

Türk milletinin hedeflerine ulaşmasının engellenmeye çalışıldığını dile getiren Akar, "Bizim ilerlememizi istemeyen gafiller ve hainler var. Bunlar içeride ve dışarıda her zamankinden daha şiddetli devam ediyor. Bizim mücadelemiz teröristlerle. Biz hiçbir şekilde kimsenin diniyle, etnik kökeniyle, mezhebiyle ilgilenmiyoruz. Kürtler, Türkler, Çerkesler, Zazalar kardeştir, biz kardeşiz. Bizim kardeşliğimizi imha etmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan milletvekili Dursun Ataş da millete hizmet edebilmek için AK Parti'ye geldiğini ve AK Parti teşkilatları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandığını kaydetti.

Kongreye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Partili milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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