AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Buca kongresine katıldı

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Alsancak'taki tarihi elektrik fabrikasının bulunduğu alanda 40 katlı bina yapılmak istendiği iddialarına ilişkin, "O bölgeyi liman arkasından başlayarak bilişim merkezi yapma hayalindeyiz. Hiç merak etmeyin. Size gerek kalmaz. Şehrin göbeğine 40 katlı binaya biz zaten müsaade etmeyiz." dedi.

Dağ, Işılay Saygın Kongre Salonu'nda düzenlenen AK Parti Buca Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partilerinin 23 yıl önce kurulduğunu ve 22 yıldır da iktidarda olduğunu hatırlattı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Dağ, Cumhur İttifakı olarak terör örgütüne sözcülük yapanlarla beraber olmayacaklarını vurguladı.

Dağ, CHP'li belediye başkanlarının seçildikleri kentlerde hizmet yapmadığını savundu.

Cumhurbaşkanı seçiminin 4 yıl sonra yapılacağını hatırlatan Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 'cumhurbaşkanı adayı kim olacak' diye bu tartışmanın içindeler. İllerini bıraktılar, birbirlerine ayak oyunlarıyla kendi cumhurbaşkanı adayının önünü açmaya çalışıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konserle ilgili yapmış olduğu 'sağlı sollu bize yükleniyorlar'daki kasıt çok net bir şekilde Ekrem İmamoğlu'dur. Kastettiği budur. Bunu hepimiz de biliyoruz. Kimse çıkıp da söylemiyor. Ben açık açık, basının olduğu bir yerde bunu söylüyorum."

Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da hizmet yapmak yerine görevi olmadığı halde her açıklamasından hükümetle ilgili konuştuğunu söyledi.

"Şehrin göbeğine 40 katlı binaya müsaade etmeyiz"

CHP'li kent yöneticilerinin Alsancak'taki tarihi elektrik fabrikasının bulunduğu alanda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 40 katlı bina yapılmak istendiği şeklinde açıklamalar yaptığını belirten Dağ, şöyle devam etti.

"Özelleştirme İdaresi o bölgede bazı çalışmalar yapıp size de bu konuda görüş sormuş olabilir. Görüş sormuş olması böyle yapacağı anlamına gelmez. Biz bu şehrin siyasetçileriyiz. Biz o bölgeyi liman arkasından başlayarak bilişim merkezi yapma hayalindeyiz. Hiç merak etmeyin. Size gerek kalmaz. Şehrin göbeğine 40 katlı binaya biz zaten müsaade etmeyiz. Bunun da gerekli konuşmalarını yaptık. Bunu söylüyorsunuz ya bugün şehrin o göbeğinde Alsancak'ta, Yeşildere'de o yüksek binalara imar verip de şehrin göbeğine hançer sokanlar kimlerdir? Asıl İzmirlilere bunu şikayet etmemiz lazım. Yıllarca bize 'rantçısınız' diyenler rantı açan kendileri oldu. Bunun fazlasıyla yaptılar."

Dağ, konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesinin su zammına da tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Cihangir Sağır, yeni ilçe başkanı oldu.

Kongreye AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.