AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Buca kongresine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Buca kongresine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Buca kongresine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Alsancak'taki tarihi elektrik fabrikasının bulunduğu alanda 40 katlı bina yapılmak istendiği iddialarına ilişkin, "O bölgeyi liman arkasından başlayarak bilişim merkezi yapma hayalindeyiz.

24.11.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Alsancak'taki tarihi elektrik fabrikasının bulunduğu alanda 40 katlı bina yapılmak istendiği iddialarına ilişkin, "O bölgeyi liman arkasından başlayarak bilişim merkezi yapma hayalindeyiz. Hiç merak etmeyin. Size gerek kalmaz. Şehrin göbeğine 40 katlı binaya biz zaten müsaade etmeyiz." dedi.

Dağ, Işılay Saygın Kongre Salonu'nda düzenlenen AK Parti Buca Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partilerinin 23 yıl önce kurulduğunu ve 22 yıldır da iktidarda olduğunu hatırlattı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Dağ, Cumhur İttifakı olarak terör örgütüne sözcülük yapanlarla beraber olmayacaklarını vurguladı.

Dağ, CHP'li belediye başkanlarının seçildikleri kentlerde hizmet yapmadığını savundu.

Cumhurbaşkanı seçiminin 4 yıl sonra yapılacağını hatırlatan Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 'cumhurbaşkanı adayı kim olacak' diye bu tartışmanın içindeler. İllerini bıraktılar, birbirlerine ayak oyunlarıyla kendi cumhurbaşkanı adayının önünü açmaya çalışıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konserle ilgili yapmış olduğu 'sağlı sollu bize yükleniyorlar'daki kasıt çok net bir şekilde Ekrem İmamoğlu'dur. Kastettiği budur. Bunu hepimiz de biliyoruz. Kimse çıkıp da söylemiyor. Ben açık açık, basının olduğu bir yerde bunu söylüyorum."

Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da hizmet yapmak yerine görevi olmadığı halde her açıklamasından hükümetle ilgili konuştuğunu söyledi.

"Şehrin göbeğine 40 katlı binaya müsaade etmeyiz"

CHP'li kent yöneticilerinin Alsancak'taki tarihi elektrik fabrikasının bulunduğu alanda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 40 katlı bina yapılmak istendiği şeklinde açıklamalar yaptığını belirten Dağ, şöyle devam etti.

"Özelleştirme İdaresi o bölgede bazı çalışmalar yapıp size de bu konuda görüş sormuş olabilir. Görüş sormuş olması böyle yapacağı anlamına gelmez. Biz bu şehrin siyasetçileriyiz. Biz o bölgeyi liman arkasından başlayarak bilişim merkezi yapma hayalindeyiz. Hiç merak etmeyin. Size gerek kalmaz. Şehrin göbeğine 40 katlı binaya biz zaten müsaade etmeyiz. Bunun da gerekli konuşmalarını yaptık. Bunu söylüyorsunuz ya bugün şehrin o göbeğinde Alsancak'ta, Yeşildere'de o yüksek binalara imar verip de şehrin göbeğine hançer sokanlar kimlerdir? Asıl İzmirlilere bunu şikayet etmemiz lazım. Yıllarca bize 'rantçısınız' diyenler rantı açan kendileri oldu. Bunun fazlasıyla yaptılar."

Dağ, konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesinin su zammına da tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Cihangir Sağır, yeni ilçe başkanı oldu.

Kongreye AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Kaynak: AA

Hamza Dağ, Alsancak, AK Parti, izmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Buca kongresine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 19 ilimizde eğitime kar engeli 19 ilimizde eğitime kar engeli
14:06 Yıllık maaşı 20 milyon olan futbolcu 65 euro yüzünden hapse girebilir Yıllık maaşı 20 milyon olan futbolcu 65 euro yüzünden hapse girebilir
14:06 İbrahim Tatlıses’ten sahneye yaklaşan hayranına duygulandıran jest İbrahim Tatlıses'ten sahneye yaklaşan hayranına duygulandıran jest
13:49 Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını Galatasaray’ın eski yıldızı açıkladı Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını Galatasaray'ın eski yıldızı açıkladı
13:47 Tunceli’de eylemler 10 günlüğüne yasaklandı Tunceli'de eylemler 10 günlüğüne yasaklandı
13:45 Filistin’e destek için Cola Gaza’yı çıkardı Filistin'e destek için Cola Gaza'yı çıkardı
13:38 Ağıralioğlu’ndan ’’Konfor’’ ve Şatafat’’ çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum Ağıralioğlu'ndan ''Konfor'' ve Şatafat'' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:31 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 21:31:50. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Buca kongresine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.