AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: "Türkiye tarihi boyunca karşılaştığımız en organize çetedir" - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: "Türkiye tarihi boyunca karşılaştığımız en organize çetedir"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: "Türkiye tarihi boyunca karşılaştığımız en organize çetedir" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "İstanbul'da yaşananlar masum bir organizasyon değil. Türkiye tarihi boyunca karşılaştığımız en organize çetedir" dedi.

25.04.2025 13:17  Güncelleme: 13:22
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: "Türkiye tarihi boyunca karşılaştığımız en organize çetedir"

BURSA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, " İstanbul'da yaşananlar masum bir organizasyon değil. Türkiye tarihi boyunca karşılaştığımız en organize çetedir" dedi.

Bursa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililerle bir araya geldi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada tutuklu Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili de konuşan Demir, "Ekrem İmamoğlu'nun ve çevresindeki arkadaşlarıyla birlikte maalesef arzu etmediğimiz hem demokrasi açısından hem yerel yönetimler açısından görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz bir sürü gelişmeler ortaya çıktı. Rüşvetler, yolsuzluklar ve bir sürü iddialar kamuoyunu oldukça meşgul etti. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi, 'Bu kadar yolsuzluk, bu kadar rüşvet, bu kadar suistimal konuşuluyor. Siz bunun neresindesiniz' oluyor. 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 1994'ten 2019 yılına kadar İstanbul Büyükşehir İstanbul'a o kısa dönemde yaptığı olağanüstü geleceğe dönük projelerle birlikte vatandaşlarımızla birlikte başlattığımız bu hizmet hareketini daha sonra merkezi hükümetle bütün ülkeye yaymış olduk. Dolayısıyla baktığımızda 1994 yılından 2019 yılına kadar böylesine bir suistimal ve rüşvetle ilgili herhangi bir şey duydunuz mu? Ülkeyi altüst edecek böylesine korkunç olaylarla karşılaştık mı? Rahmetli Kadir Topbaş ile birlikte tam 15 sene birlikte çalıştık. Hiç kimse onun için de böyle bir şey konuşamaz. 1994 yılından önce de CHP yönetiminde İSKİ skandalıyla karşı kaşıya kaldık. O skandaldan sonra zaten Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin o ileriye dönük belediyeciliğiyle karşılaştı. CHP'nin olduğu dönemde yolsuzlukla maalesef karşılaşıyoruz. Suistimalle maalesef karşılaşıyoruz" dedi.

Balıkesir'de dün yaptığı ziyaretlerle ilgili de konuşan Demir, "Büyük şehirlerin yapılanmasını herkes biliyor. Belediye başkanından hemen sonra genel sekreter vardır. Genel sekreterin altında genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler, müdürler, şube müdürleri, şefler, memurlar ve işçiler vardır. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanının hemen altında iki numaralı adamı genel sekreter. Arkadaşlar şimdi baktığımızda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanının genel sekreteri daha önce Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü Belediyesi'nde kendi çalışanı, kendi arkadaşını Balıkesir'e genel sekreter olarak tayin etmiş. İstanbul'da Beykoz'a bakıyoruz. Beykoz'da bir yolsuzluk ihbarı var. İhbar yapanlar kendileri. Oraya operasyon yapıldığında ise, Beykoz'un imarından sorumlu şahıs bir önceki dönemde yine İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışanı veya memuru. Şişli'ye yine kayyum atanıyor. Şişli'ye bakıyorsunuz, Şişli'de bu tür imarın başında veya bu para işleriyle uğraşılan yerlerin başındaki adam yine Beylikdüzü Belediyesinden. Dolayısıyla bu böyle masum bir organizasyon değil. Türkiye'nin tarihi boyunca karşılaştığı en organize bir çeteyle karşı karşıyayız. Tabirimi mazur görün. Neticede iş, hukuka sirayet etmiştir, hukuka intikal etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak neticesinde hepimiz bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, "Bursalılar, her zaman Türkiye ortalamasının 2-3 puan üzerinde AK Parti'ye destek vermiştir. Maalesef son yerel seçimlerde, farklı bir tercih hakkını kullanmıştır. Biz de bu seçimden sonra vatandaşımızın bizlere vermiş olduğu sorumlulukla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: 'Türkiye tarihi boyunca karşılaştığımız en organize çetedir' - Son Dakika

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