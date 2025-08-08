AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar: \'Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetleri olacak\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetleri olacak. Bu devam ederken bu sürecin akamete uğramasını isteyen bundan beslenen, kan ve gözyaşıyla bugüne kadar varlık göstermiş olan yapılar bir şekilde rahat durmayacaklar. Tabii ki manipüle edecekler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında Yağbasan Medresesi'nde düzenlenen programa katıldı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer STK temsilcileri ve partililer katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, programda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin bir irade koymasıyla başlayan bu sürecin şu anda üçüncü fazındayız. Komisyon kısmındadır. Bizim burada daha önceki çözüm sürecinden hatırladığınız bazı tereddütleriniz olabilir. Bu tereddütleri de göz önünde bulundurarak bu kez bunun doğru bir yere oturması ve toplumda artık bugün itibariyle de gördüğüm benimde Tokat'ta gördüğüm burası milliyetçi muhafazakardır. Bir gaziliğimizi bir şehit ailemizi ziyaret ettiğini az önce paylaştık. Bir ölçü müdür? Evet, önemli bir geri bildirim olarak değerlendirilebilir. Tabii temelde merkezinde şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetleri olacak. Bu devam ederken bu sürecin akamete uğramasını isteyen bundan beslenen, kan ve gözyaşıyla bugüne kadar varlık göstermiş olan yapılar bir şekilde rahat durmayacaklar. Tabii ki manipüle edecekler. Manipüle etmeye çalışacaklar" dedi.