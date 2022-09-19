AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, gazilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, gazilerle bir araya geldi Açıklaması

19.09.2022 21:42
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, gazilerle bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımıza ve bizlere bıraktıkları bu büyük emanete her zaman sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımıza ve bizlere bıraktıkları bu büyük emanete her zaman sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın, Ulucanlar Cezaevi Müzesinde düzenlediği 19 Eylül Gaziler Günü programında gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin, ruhu cesaretle, vatan aşkıyla yoğrulmuş bir millet olduğunu belirterek, ne zaman vatan tehlikeye düşse, milletin değerlerine kirli eller uzansa hep birlikte omuz omuza mücadele ettiklerini kaydetti.

Milletin, Anadolu topraklarının vatan kılınmasında asırlardır sergilediği onurlu duruşu, 15 Temmuz gecesi bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar meydanlara döküldü. Ne olacak diye düşünmeden, sadece 'vatan' diye, sadece 'millet' diye haykırdı. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakarlık karşısında biz de üzerimize düşen her türlü görevi ve sorumluluğu yerine getirmeye gayret ettik. Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımıza ve bizlere bıraktıkları bu büyük emanete her zaman sahip çıkacağız."

Şehit yakınlarına ve gazilere verilecek hizmetleri en iyi şekilde yürütebilmek için gereken birimleri kurduklarını anlatan Sarıeroğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazilerin ve şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Jülide Sarıeroğlu, her ülke ve her milletin, tarih boyunca kendi kaderleri doğrultusunda önemli dönüm noktalarından geçtiğini kaydetti. Sarıeroğlu, "Biz tarihimizden aldığımız ilhamla ve Allah'ın da izniyle hep çabaladık, hep mücadele ettik, hep ilerledik ve şükürler olsun ki hep de aydınlığa eriştik. Bizi karanlığa çekmeye çalışanlara asla fırsat vermedik. İnanıyor ve güveniyoruz ki yarınlarımız bugünlerimizden de aydınlık olacak." ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti Hatay Milletvekili ve AK Parti Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi Başkanı Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Gaziler Günü dolayısıyla, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ve Kore Gazisi Ahmet Karaçoban'ı da ziyaret etti.

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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Jülide Sarıeroğlu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, gazilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

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