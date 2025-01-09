AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin kongre sürecine ilişkin konuştu Açıklaması

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partinin 8'inci Olağan Kongre süreci çerçevesinde 21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 8 Şubat'ta İstanbul il kongrelerinin yapılacağını bildirdi.

Kandemir, A Haber'de katıldığı canlı yayında AK Parti 8'inci Olağan Kongre sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Samsun İl Kongresi'nde Büyük Kongre'nin tarihiyle ilgili bilgi verdiğini anımsatan Kandemir, "Şu anda şubat ayının son haftası olarak planlama yapıyoruz. Bütün hazırlıklar ona göre yapılıyor. İnşallah MKYK'mız uygun görürse, Genel Başkanımız uygun görürse şubat ayının son haftasında yapmış olacağız. Ramazan ayı başlamadan AK Parti, Büyük Kongresi'ni yapmış olacak. Burada tam tarih de belli aslında. Şu anda 23 Şubat Pazar günü olarak planlıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa kongremizi yapmış olarak ramazan ayına girmiş olacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan, 30 Kasım 2024'ten bu yana da il kongreleriyle devam eden süreçte 47 ilde kongre yapıldığını hatırlatan Kandemir, 21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 8 Şubat'ta İstanbul il kongreleri yapılacağını ve böylelikle il kongreleri sürecinin tamamlanacağını bildirdi.

Erdoğan'ın bu şehirlerde bayrak değişimi için değerlendirmelerini sürdürdüğünü söyleyen Kandemir, il başkanlıklarında görev teslimlerinin demokratik bir şekilde yapıldığını ifade etti.

Kandemir, adaylar arasında çekişme olmasının kendilerini keyiflendirdiğini belirterek "AK Parti, ortak aklı işleten bir geleneğe sahip ve demokratik yarışları önemseyen ama bir kırılmaya sebebiyet vermeyecek şekilde süreçleri yöneten siyasal harekettir." dedi.

İlçe kongrelerinin yüzde 95'inin yapıldığını aktaran Kandemir, il kongrelerinin de 47'sinin tamamlandığını, bu hafta sonu itibarıyla sayının 56'ya yükseleceğini bildirdi.

"Büyük Türkiye hayaline kimse küsmez"

AK Parti'de görevde olan ya da daha önce görev yapanlar açısından meselenin isimlerin değişikliği değil daha fazla hizmet üretmek olduğunu vurgulayan Kandemir, şöyle devam etti:

"Onun için AK Parti küskünler biriktirmez. Görevi bırakan arkadaşlarımız küsüp kenarda durmaz. Meseleye Büyük Türkiye hayaliyle bakan insanlar. Büyük Türkiye hayaline kimse küsmez. Mutlaka kırgınlıklar, dargınlıklar, kızgınlıklar oluyor ama bu ortak akıl, bir araya gelme, istişare kültürünün en gelişkin olduğu siyasi partilerden biri AK Parti. Bu kapsayıcılıkla beraber, birlik ve bütünlük havasını her zamankinden daha net ve daha güzel gördük.

Yerel seçimlerde oluşan, hemen hemen Türkiye'nin her seçim bölgesinde oy kaybımızın getirdiği bir endişemiz vardı. Kongre süreçlerimize nasıl yansıyacağını biz de merak ediyorduk. Bu, kongrelerimize şöyle yansıdı; inanılmaz bir sahip çıkma, destek olma arzusu, birlik ve bütünlük, muhasebesini yapıp iyi bir mutfak çalışması ve kadroların revizyonuyla şekillenmiş oldu. Bu bize büyük bir rüzgarla döndü."

İl başkanlarının yüzde 75'i değişti

Erdoğan'ın Rize'de yaptığı uyarıların "adresine" gittiğini kaydeden Kandemir, Erdoğan'ın yaptığı uyarıları talimat olarak gördüklerini bildirdi.

Kandemir, bir eksiklik varsa mutlaka üzerine gideceklerini belirterek Erdoğan'ın o uyarısında, "Partide görev almak isteyenlerin neyi ve nereyi referans almaları gerektiğinin altını çizdiğini" ifade etti.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) kapsamlı bir değişiklik olup olmayacağına dair soru üzerine Kandemir, Erdoğan'ın, MYK ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu (MKYK) partililerin görüşünü alarak oluşturduğunu anımsattı.

Kandemir, değişim oranlarının il başkanlarında yüzde 75, ilçe başkanlarında ise yüzde 55 olduğunu anımsatarak, bu oranın MYK'de olabilecek değişikliğe ilişkin bir referans verebileceğini kaydetti.

Erdoğan'ın siyasette kadınların varlığını önemsediğini belirten Kandemir, yapılan değişimlerde kadın ilçe sayısını bir önceki kongreye oranla 2 katı arttırdıklarını ve AK Parti'de kadın temsilinde bir eksiklik olmadığını söyledi.

Tüzükle ilgili soru üzerine, her kongre sürecinde Tüzük Komisyonu kurduklarını anımsatan Kandemir, bu kongre sürecinde de komisyon kurulacağını ve tüzüğün zenginleştirilmesi anlamında bir hazırlık yapacaklarını bildirdi.

Çalışmalarında yapay zekanın kullanılmasına dair soruya Kandemir, toplanan bütün verilerin bilgisayar üzerinden bir yapay zeka altyapısıyla değerlendirildiğini anlattı.

Kandemir, yapay zekanın oluşturduğu bir raporun olup olmadığına dair soruya, "Onu Büyük Kongre delegelerimize sunacağız. Yani orada 'Biz ilçelerde, illerde yaptığımız çalışmalarda bizim önümüze gelen veriler bunlar. Yapay zekanın bize tavsiyeleri şunlar. Bu konuları birlikte müzakere edelim istiyoruz' diyeceğiz." yanıtını verdi.

Son anketlere göre oy oranlarındaki değişimin nasıl olduğuna ilişkin soruya Kandemir, "AK Parti'nin oy oranı, bir ivme içerisinde artmaya devam ediyor. Bizim beklentimiz, Cumhurbaşkanımız hatırlarsanız 'AK Parti yüzde 50 oy alması gereken bir siyasal harekettir' diyerek bize hedef koydu. Bunu koyuyorsa ve bunun bir sebebi var. Yani nihayetinde o ivmeyi görerek Cumhurbaşkanımız bize bir hedef koyuyor. Bizim hedefimiz, yüzde 50'yi yakalamak." şeklinde yanıtladı.

"Terör meselesini kapatmak istiyoruz"

DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle başlayan sürece ilişkin soru üzerine Kandemir, Türkiye'nin, terör meselesini tamamen kapatmak istediğinin altını çizdi.

İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "ocak sonu ya da şubat başı gibi terör örgütüne 'Silahları bırakın' çağrısı yaptırılacağına" dair iddialar hakkında Kandemir, şunları kaydetti:

"Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Çok net bir tavrımız var, Türkiye, terörü bitirecek. ya silahı bırakacaklar ya da silahlarıyla beraber gömülecekler. Terör meselesini kapatmak istiyoruz. Türkiye, bugüne kadar biriktirdiği tecrübe, strateji ve attığı adımlarla zaten bunu yapabilecek kapasitede. Dolayısıyla aslında terör örgütü silahları bırakarak canını kurtarmış olacak. Bu çağrı yapılmış oluyor. Burada terörist başının çağrısı, ne söyleyeceği bunlarla ilgilenmiyoruz. Biz önümüze bakıyoruz, sürece bakıyoruz ve bu tarihi fırsatın değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini hep beraber göreceğiz."