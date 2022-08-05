Mehmet Özhaseki: "Belediyeyi CHP'den aldığımızda içerisi tamamıyla militan doluydu" - Son Dakika
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Mehmet Özhaseki: "Belediyeyi CHP'den aldığımızda içerisi tamamıyla militan doluydu"

05.08.2022 14:58

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "1994'de belediye başkanı olarak Kayseri'de başladığımda da biz büyükşehiri CHP'den almıştık, içeri tamamıyla militan kadrolarıyla doluydu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "1994'de belediye başkanı olarak Kayseri'de başladığımda da biz büyükşehiri CHP'den almıştık, içeri tamamıyla militan kadrolarıyla doluydu. Seçim öncesi kimseyi mağdur etmeyeceğiz dediler ama 25 bin insanı kapı önüne koyup ekmeğinden ettiler" dedi.

Denizli'ye bir dizi ziyarette bulunmak üzere gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Denizli Valiliğini ziyaretinin ardından AK Parti Denizli İl Başkanlığı'na gitti. Burada konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki millet ittifakını topa tuttu. Belediyeyi aldıklarında içerinin militan dolu olduğunu söyleyen Özhaseki, "1994 öncesinde ne vardı derseniz, bildiğimiz o günkü şartlarda katı ideoloji bir belediyecilik anlayışı vardı. Hizmet hak getire, militan kadrolar belediyelerde dolar, özellikle sol taraflı belediyelerde genellikle tamamında böyleydi. 1994'de belediye başkanı olarak Kayseri'de başladığımda da biz büyükşehiri CHP'den almıştık, içeri tamamıyla militan kadrolarıyla doluydu. Hizmeti düşünmezlerdi borç zirve yapmıştı, maaşları ve ikramiyeleri bile veremezlerdi. Şehirlerin yarıdan fazlası gecekondulaşmış, alt yapıları hiç yok, sular akmaz, çamurdan çöpten geçilmezdi" dedi.

"Şimdi Cumhurbaşkanımız ile görüşmek için herkes günler öncesinden sıraya giriyor"

Önceden kimsenin özgürce düşüncesini söyleyemediğini belirten Özhaseki, "Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş ne kadar hükümet varsa hangisini söylüyorsunuz aklınıza getirin şimdi bizim yapmış olduklarımız onlarınkinden kat kat fazladır. Başından örtüleri çekilen kadınların ağlatıldıklarını unutmadık. Sadece başörtüsüne kitlemiyorum bu meseleyi ben. Bir vatandaş doğuda kürdüm ben diyemiyor, dilini konuşamıyor ve türküsünü söyleyemiyordu. Bir vatandaş aleviyim diyemiyordu, mezhebini söyleyemiyordu. O günlerden çok şükür böyle bir ortama geldik. Eski devlet adamları yurtdışından randevu almak için kaç ay beklediklerini gittiklerinde hangi ezik pozisyonda durduklarını hepimiz izlerdik. Şimdi Cumhurbaşkanımız ile görüşmek için herkes günler öncesinden sıraya giriyor" ifadelerini kullandı.

"25 bin insanı kapı önüne koyup ekmeğinden ettiler"

7'li grubu eleştiren ve seçim öncesi hiçbir işçinin mağdur olmayacağının vaat edilip 25 işçinin çıkarıldığını ifade eden Özhaseki, "Şu iki strateji üzerinden hareket ediyorlar. Bir; Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Her ne olursa Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmasından ne olursa olsun. Bir araya geldikleri 7'li grup, sokakta birbirlerini görseler selam bile vermezler. Hiçbir gün olsun eşlerini yanlarına alıp birbirlerine çay içmeye gitmemişleridir. Bir masa etrafından oturmak için hangi sırada oturacaklarını 1 ay tartışanlar, bir salona girerken, sen mi önden gireceksin ben mi önden gireceğim diye 1.5 ay boyunca yazarlar vasıtasıyla hırpalayanlar Türkiye'nin devasa problemleri karşısında çözümleri nerede üretecekler. Diğer strejeleri ise; yalana dayalı algı operasyonları. Seçim öncesinde hiçbir işçi arkadaşı ekmeğinden etmeyeceğiz dediler ama İstanbul'da ve Akdeniz'de saydığım 3-4 ilde çıkardıkları işçi sayısı 25 bini buldu. 25 bin insanı kapı önüne koyup ekmeğinden ettiler" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmet Özhaseki: 'Belediyeyi CHP'den aldığımızda içerisi tamamıyla militan doluydu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Özhaseki: "Belediyeyi CHP'den aldığımızda içerisi tamamıyla militan doluydu" - Son Dakika
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