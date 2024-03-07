AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Seçimler demokrasi bayramıdır

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimleri "demokrasi bayramı" olarak gördüklerini belirterek, "Onlar için seçim, demokrasi, sandık demek kabus demektir. Bizim içim ise sandık, demokrasi, bayram ve şölen demektir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde, kentin Cumhur İttifakı ile büyük bir zafere ilerlediğini söyledi.

Alandaki birlik, beraberlik ve ihtişamın yerel seçim için herkesi umutlandırdığını dile getiren Çelik, Cumhur İttifakı'nın kardeşlik içerisinde yoluna devam ettiğini vurguladı.

Çelik, seçimleri "demokrasi bayramı" gördüklerini belirterek, "Bazıları seçimi duyduğu zaman kabusa giriyor. Onlar için seçim, demokrasi ve sandık demek kabus demektir. Sandık bizim için ise demokrasi, bayram ve şölen demektir. Onun için demokrasi bayramımıza doğru gidiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi yönetmeye talip olan "altılı, yedili masanın" birbirine girdiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada gördük ki 'Biz Türkiye'yi yönetmeye şöyle talibiz, böyle kararlıyız, hazırlıklıyız' diyenlerin aslında Türkiye'yi yönetmekle ilgili en ufak bir hazırlıkları da vizyonları da yok. Onun için şimdi birbirlerine girmiş durumdalar. Ama gelip buralardan tekrardan oy istiyorlar. Onların oy istemeden önce 14 ve 28 Mayıs sürecinde söyledikleri sözlerin hepsinin boş çıkması karşısında Mersin'den özür dilemeleri lazım."

"Bunlarda sadece istismar, halka yalan söylemek vardır"

Çelik, yerel seçim öncesinde muhalefetin yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'na destek veren vatandaşlara karşı nefret söylemi kullandığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen gün CHP Genel Başkanı çıktı ve 'Şu illeri almamızı bizden Atatürk istiyor' dedi. Kendi siyasi ajandası için Atatürk'ü istismar etmenin en büyük örneklerinden birini sergiledi. Bunlarda eser siyaseti, demokrasiye bağlılık, Cumhuriyet'i büyütme, ülkemizi geleceğe taşıma iradesi yoktur. Bunlarda sadece istismar, halka yalan söylemek vardır. İşte onlar, bu istismar siyasetini yapanlar, bu yalanları söyleyenler 31 Mart günü sandığa gömülecekler. Biz ise birlik, dirlik ve kardeşlik içerisinde bir kere daha kol kola, omuz omuza sandığa gidiyoruz."

Cumhuriyet'in önündeki yeni ve büyük hedeflere ulaşılması için birliğin, dirliğin ve kardeşliğin korunması gerektiğini dile getiren Çelik, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda şehirlerin, kadınların, gençlerin yüzyılı olacağını belirtti.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teröre, her türlü saldırıya, provokasyona karşı Cumhuriyet'imizi, demokrasimizi koruyacak bir iradeyi Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde şimdiye kadar gösterdik. Türkiye'yi, şehirlerimizi eserlerle donatarak bugünlere kadar geldik. Kuşkusuz merkezi hükümetten Mersin'imize çok güçlü destekler verildi fakat Mersin'imiz belediye hizmetleri konusunda arzu ettiğimiz noktaya tam olarak gelemedi. İnşallah önümüzdeki dönemde büyükşehirden başlayarak bütün ilçeleriyle beraber Mersin'imize Cumhur İttifakı damgası vurarak 31 Mart akşamı 'Sayın Cumhurbaşkanı'm Mersin, Türkiye Yüzyılı'na hazırdır' diyeceğiz."

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de kentin Cumhur İttifakı ile tanışmayı ve hizmeti beklediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getirdiğini ifade eden Nebati, "Mersin Büyükşehir Belediyesini almak için 13 ilçemizin tamamında da aynı başarıyı göstereceğiz inşallah. Bu başarıyı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hediye edeceğiz." dedi.

"Mersin geçen 5 yılda hizmetten mahrum kaldı"

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan da Mersin'in havası ve coğrafyasıyla büyük nimet olduğunu vurguladı.

Kentin son 5 yılda "ışığının söndüğünü" dile getiren Soydan, "Mersin geçen 5 yılda hizmetten mahrum kaldı, masa başında oynanan kumara meze yapıldı. Eser ve hizmet siyaseti ile ayırmayan ve ayrıştırmayan belediyeciliğe hasret kaldı." ifadesini kullandı.

Mersin'de 5 yıllık sürede toplum ulaşımla, raylı sistemli ilgili bir şey yapıldığını belirten Soydan, şunları kaydetti:

"Mersinli yolda kaldı, yolda bırakıldı. Türkiye'nin en pahalı içme suyunu Mersinli hemşehrilerime reva gördüler. O sebeple Mersin, seni yüzüstü bırakanları unutma. Şehrimizin ayağa kalkacağı gün yaklaşıyor. İnşallah 31 Mart günü Cumhur İttifakı size yoldaş olmaya geliyor."