AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Elazığ'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Elazığ'da temaslarda bulundu

23.06.2022 15:51

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Elazığ'da temaslarda bulundu Elazığ'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Vali Dr. Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'yla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Elazığ'da temaslarda bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Vali Dr. Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'yla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. İlk olarak AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısına katılan Özhaseki burada belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Ardından Elazığ Valiliği ve belediyesini ziyaret eden Özhaseki, Vali Dr. Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'yla bir araya geldi.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Elazığ'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Elazığ'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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