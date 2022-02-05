Özhaseki: "Kar yağarken, insanlar yollarda perişanken sağda, solda balıkçıda yemek yiyerek, keyif yaparak vakit geçirmiyoruz bizler" - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kar yağarken, yollar tıkanmışken, insanlar yollarda perişanken sağda, solda balıkçıda yemek yiyerek, keyif yaparak vakit geçirmiyoruz bizler. Emin olun bizim ekibimiz senelerdir tatil yapmaz." dedi.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından Altınoluk Mahallesi'nde yaptırılan Trafik Eğitim Pisti Sosyal Tesisi'nin hizmete açılış töreninde konuşan Özhaseki, şehirlerin canlı organizmalar olduğunu, bakım ve ilgi istediğini, bunu da yerel yöneticilerin yapması gerektiğini söyledi.

Özhaseki, yıllardır Kayseri'de dürüstçe ve fedakarca çalıştıklarını, buna da halkın şahit olduğunu ve karşılığında oylarını esirgemediklerini belirtti.

Sorumluluklarının farkında olduklarını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kar yağarsa buradayız, sel gelirse buradayız. Yangın, deprem olursa işin başındayız. Elimizden ne geliyorsa insan olarak, bir idareci olarak onu yapıyoruz. Kar yağarken, yollar tıkanmışken, insanlar yollarda perişanken sağda, solda balıkçıda yemek yiyerek, keyif yaparak vakit geçirmiyoruz bizler. Emin olun bizim ekibimiz senelerdir tatil yapmaz. Çocuklarımızdan işittiğimiz hep sitemdir, 'Bir gün yanımda olmadın baba, yaş günümüzde de bulunmadın, okulu bitirdik, diploma törenine bile gelmedin' diye hep sitem ederler. Ama siz eğer bir şehrin idaresine talipseniz, çıkıp insanlara söz vermişseniz 'sizin için çalışacağız, Hakk için çalışacağız, halk için çalışacağız, gece gündüz demeyeceğiz.' demişseniz sizin özeliniz olmaz, sitem etmeye de hakkınız olmaz."

Şehrin nüfusunun gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Özhaseki, insanlara her türlü hizmetin verildiğini, sosyal yaşam alanları oluşturulduğu için insanların şehirde kalmayı tercih ettiğini, büyük şehirlere gitmediğini dile getirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Trafik Eğitim Pisti Sosyal Tesisi'nin ofis, toplantı odası, motosiklet otoparkı, kafeterya gibi alanlardan oluştuğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sürücü kurslarının talep ettiği bu tesisin hayırlı olmasını diledi.

Kayseri Sürücü Kursları Derneği Başkanı Ali Çiçek de tesisin kendilerine büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tesis hizmete açıldı.